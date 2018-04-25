СМИ просят помощи государства в связи с коронавирусом

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Во вторник средства массовой информации (СМИ) Литвы попросили власти отложить уплату налогов и предоставить государственную субсидию с тем, чтобы сократить последствия коронавируса COVID-19.

В открытом обращении говорится, что заказчики рекламы отзывают заказы, издания отзываются из закрывающихся торговых точек.

«Проблемы из-за отзыва заказов на рекламу, отзывов заказов на печатные издания от закрывающихся мест торговли создают угрозу преемственности функционирования СМИ, как на национальном, так и на региональном уровне», – говорится в обращении.

Представители СМИ предупреждают, что уже сталкиваются с финансовыми проблемами, а с началом карантина и без госпомощи, функционирование СМИ может стать «практически невозможным».