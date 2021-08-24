СМИ: рекордное число нелегальных мигрантов задержано при попытке попасть в Великобританию

Власти Великобритании в прошедшую субботу задержали 828 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в королевство через пролив Ла-Манш, что является рекордным показателем за сутки. Об этом во вторник сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на министерство внутренних дел страны, передает ТАСС.

«В субботу власти Великобритании спасли или перехватили 828 человек на 30 небольших лодках. <…> В воскресенье и понедельник таких инцидентов не было», — приводит Би-би-си данные МВД.

Отмечается, что в тот же день власти Франции задержали 193 человека на 10 лодках.