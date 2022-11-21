СМИ: российская нефть течет в Британию в обход санкций

По другой схеме, импортеры могут оформлять нефть как поставленную через третьи страны. По данным журналистов, летом Британия импортировала нефть, например, из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши.

С марта 2022 года в Британию поступило нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов.