СМИ узнали фиксированную цену на нефть России

Президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли отметил, что те страны G7, которые имели длительные экономические и военные отношения с Россией, могут быть сторонниками высшего лимита, к тому же слишком низкая верхняя планка цены на российскую нефть может лишить части рынка Саудовскую Аравию и других экспортеров нефти.

«Уровень (лимита) будет определяться как количественными, так и качественными причинами», — отметил он.

Отметим, что в РФ пригрозили не поставлять нефть некоторым странам в случае введения лимита цен.