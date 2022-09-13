СМИ узнали фиксированную цену на нефть России

Страны Большой семерки намерены ограничить цены на российскую нефть в районе 40-60 долларов за баррель, пишет Reuters со ссылкой на экспертов в понедельник, 12 сентября.
По словам аналитиков, верхний предел этого диапазона соответствует историческим ценам на российскую нефть, тогда как нижняя ближе к предельным издержкам производства в России.
Президент Rapidan Energy Group Боб Макнелли отметил, что те страны G7, которые имели длительные экономические и военные отношения с Россией, могут быть сторонниками высшего лимита, к тому же слишком низкая верхняя планка цены на российскую нефть может лишить части рынка Саудовскую Аравию и других экспортеров нефти.
«Уровень (лимита) будет определяться как количественными, так и качественными причинами», — отметил он.
Отметим, что в РФ пригрозили не поставлять нефть некоторым странам в случае введения лимита цен.korrespondent.net