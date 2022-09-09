СМИ узнали, кто может стать новым генсеком НАТО

«Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами… Кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)», — отметил собеседник телеканала, который пожелал остаться анонимным.

Сама Фриланд уклонилась от вопроса о своей кандидатуре на пост генсека НАТО, подчеркнув, что «у нее уже есть две работы» — должности вице-премьера Канады и министра финансов.

CBC напоминает, что полномочия Столтенберга должны были закончиться в этом месяце, но лидеры НАТО, взволнованные российским вторжением в Украину, продлили этот срок до 2023 года.

Серьезное обсуждение замены Столтенберга продолжалось в начале 2020 года, задолго до окончательного срока действующего генсека. Летом 2021 года американское издание Politico написало, что три бывших президента стран НАТО — Колинда Грабар-Китарович из Хорватии, Даля Грибаускайте из Литвы и Керсти Кальюлайд из Эстонии — среди главных кандидаток.

Источники в Брюсселе уточнили, что имя Фриланд появилось осенью прошлого года.

«Будучи человеком, погруженным в политику и историю Восточной Европы, говорящим на английском, украинском, русском, польском, французском, испанском и итальянском языках, Фриланд, вероятно, будет считаться важным активом в то время, когда альянс пытается удержаться вместе в перед лицом крупной региональной войны. Ее знание России и внутренней работы Кремля было бы еще одним большим плюсом», — подчеркивается в статье.

Напомним, мать Фриланд — украинка по происхождению. Будущий политик начинала карьеру в качестве журналиста, а в 2013 году была избрана в парламент Канады.

В 2015-2017 годах Фриланд занимала должность министра внешней торговли Канады, затем возглавила МИД страны.

В 2019 году назначена заместителем премьер-министра Джастина Трюдо, а в 2020 стала первой женщиной-министром финансов в Канаде.