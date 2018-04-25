СМИ узнали новые детали санкций против Северного потока-2

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Американские законодатели достигли соглашения о включении дополнительных санкций в отношении Северного потока-2 в законопроект об обороне, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По данным издания, санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, которые работают с российскими судами по завершению проекта.

Санкции будут включены в закон О национальной обороне 2021 года, который должен быть принят до конца года.

При этом уточняется, что действующие на данный момент санкции сохранятся.

Напомним, в октябре Госдепартамент США сообщил о расширении санкций против Северного потока-2. Изначально санкции касались судов-трубоукладчиков газопровода. Теперь ограничения распространяются на компании, которые помогают в модернизации или установке оборудования на судах для укладки труб, а также осуществляют финансирование таких работ.

В Кремле действия США сравнили с рейдерством.