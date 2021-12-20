СМИ узнали об идее НАТО расшириться в Европе

Глава объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии на фоне наращивания российских войск возле украинской границы. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel 18 декабря со ссылкой на источники.
По данным издания, он выступил с данной инициативой на секретном совещании по видеосвязи с руководителями военных ведомств стран-партнеров альянса.
Уолтерс предложил создать в Болгарии и Румынии контингенты численностью до 1,5 тысячи человек в рамках программы НАТО Расширенное передовое присутствие (EFP), как это произошло в 2017 году в странах Балтии и Польше.
Россия 17 декабря Россия опубликовала проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.
В ответ в Белом доме заявили, что США не станут вести консультации по вопросу о безопасности в Европе без союзников в ЕС, отметив, что обсуждают предложения с союзниками.korrespondent.net