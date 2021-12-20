СМИ узнали об идее НАТО расшириться в Европе

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Глава объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил расширить контингент альянса в Болгарии и Румынии на фоне наращивания российских войск возле украинской границы. Об этом сообщила немецкая газета Spiegel 18 декабря со ссылкой на источники.

По данным издания, он выступил с данной инициативой на секретном совещании по видеосвязи с руководителями военных ведомств стран-партнеров альянса.

Уолтерс предложил создать в Болгарии и Румынии контингенты численностью до 1,5 тысячи человек в рамках программы НАТО Расширенное передовое присутствие (EFP), как это произошло в 2017 году в странах Балтии и Польше.