СМИ: в Японии началась подготовка к сбросу воды с АЭС «Фукусима-1»

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) в пятницу приступила к строительным работам в рамках подготовки к сбросу очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщил телеканал NHK, сообщает ТАСС.

TEPCO планирует построить подземный резервуар глубиной около 10 м, в котором будут измерять концентрацию трития в воде перед ее сливом в океан. В связи с этим сотрудники компании в пятницу пригнали на место проведения работ строительную технику и материалы. Ожидается, что в скором времени они приступят к рытью котлована и последующему укреплению его стенок для постройки резервуара.

Правительство Японии в апреле разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции «Фукусима-1», которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий — радиоактивный изотоп водорода. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.