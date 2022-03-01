СМИ: второй раунд переговоров России и Украины состоится 2 марта

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Второй раунд переговоров между Россией и Украиной по завершению боевых действий может состояться 2 марта, сообщает УНИАН.

В свою очередь украинское издание «Главком» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило об условиях, которые были выдвинуты сторонами на первой встрече. Отмечается, что Россия потребовала от Украины закрепить ее внеблоковый статус на уровне парламента с проведением референдума, признать Донецкую и Луганскую республики в административных границах соответствующих областей, вывести за скобки требование Киева о возвращении Крыма.

Известно, что украинская сторона на переговорах с Россией потребовала исключительно прекращения огня и вывода с территории Украины всех войск страны-агрессора России.

Российско-украинские переговоры прошли в понедельник, встреча продлилась пять часов.