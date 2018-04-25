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СМИ жалобой в ЕК хотят сократить финансирование LRT, считает руководитель

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Целью жалобы коммерческих СМИ, поданной в Еврокомиссию (ЕК), является сокращение финансирования литовской национальной теле-радиовещательной компании Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT) и ограничения ее интернет-портал, ходя это не создает конкуренции за доходы для СМИ, утверждает гендиректор LRT Моника Гарбачяускайте-Будрене. 

«Целью жалобы представителей коммерческих СМИ является ограничение портала и сокращение финансирования LRT. В отличие от коммерческих СМИ, одной из основных целей которых являются рейтинги, LRT, прежде всего, стремится отражать разнообразие мнений, предоставлять качественную, проверенную информацию для всех групп населения», – говорится в комментарии BNS М. Гарбачяускайте-Буднене.

В понедельник представители коммерческих СМИ Литвы обжаловали в Еврокомиссии порядок финансирования LRT. Они утверждают, что нынешняя модель финансирования искажает честную конкуренцию.  

В Еврокомиссию обратилась Ассоциация интернет-СМ, объединяющая порталы новостей delfi.lt, 15min.lt и lrytas.lt, компания All Media Lithuania, владеющая телеканалом TV3.

Авторы жалобы утверждают, что выделяемое  LRT финансирование нарушает законодательство Евросоюза, поскольку не согласовано с Еврокомиссий как госпомощь.  

М. Гарбачяускайте-Будрене утверждает, что по Конституции «общественный транслятор, с учетом его особой конституционной миссии, не учреждается для того, чтобы занимать рынок, и этим он по существу отличается от частных коммерческих трансляторов». 

«Для успешной реализации своей миссии LRT важна доступность содержания – по этой причине так много внимания в последнее время мы уделяли развитию портала новостей, в котором мы интегрировали содержание программ телевизионных и радио-программ LRT. Для LRT важно охватить все группы населения, включая молодежь, для которой интернет-СМИ зачастую являются единственным источником новостей», – утверждает глава LRT. 

Она также придерживается позиции о том, что портал LRT » не создает конкуренцию в доходах для коммерческих СМИ», поскольку на нем нет коммерческой рекламы. 

«На фоне все большей фрагментации информационных каналов, увеличения ложных новостей, у потребителей есть право на точную, беспристрастную информацию, и в этом роль LRT очень важна. У аудитории есть право на осмысленное, некликабайтовое содержание», – отметила она в комментарии, переданном BNS.

Представители коммерческих СМИ отмечают, что финансирование LRT из бюджета не связано с затратами на проведение миссии, недостаточен контроль за доходами и расходами. 

Глава Ассоциации интернет-СМИ Арнас Марцинкус утверждает, что в законе об LRT нет ни обязанности, ни поручения о реализовать деятельность интернет-портала, однако LRT единогласно решил инвестировать выделенные ему государством средства в этом сегменте, предложив содержание, которое ничем не отличается от того, что предлагается коммерческими участниками рынка.

«Таки образом госфинансирование искажает и без того конкурентный рынок, постепенно выталкивает участников с коммерческого рынка», – отметил в пресс-релизе А. Марцинкус.

Авторы жалобы утверждают, что подобные дела в ЕС уже были. По их словам, после этого по требованию Еврокомиссии были внесены изменения в модели финансирования национальных трансляторов Франции, Испании, Италии и многих других стран. 

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