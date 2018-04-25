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Смог в Европе: люди вышли на улицы в противогазах

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Смог в Европе: люди вышли на улицы в противогазах

  • Фото pixabay.com

Затяжная сухая солнечная погода спровоцировала в ряде европейских городов смог и загрязнение воздуха, из-за чего люди вышли на улицы, требуя реакции властей, пишет BBC. 

В частности, в крупных городах Италии, в том числе и столице Риме, был введен запрет или ограничения на пользование транспортными средствами, чтобы уменьшить вредные выбросы.

Отмечается, что в Риме решение будет действовать в течении трех дней. В городе Тузла, что в Боснии и Герцеговине, люди вышли на улицы в противогазах в знак протеста бездействию правительства.

В Сараево прошли внеочередные совещания правительства, где обсуждалось, как можно снизить уровень загрязнения. Власти города советуют жителям временно перебраться в горы, где воздух чище. Жителям Сербии власти посоветовала не выходить из дома без надобности и воздержаться от физических нагрузок — в частности людям с сердечной и дыхательной недостаточностью. 

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По словам премьер-министра страны Анны Брнабич, загрязнение было вызвано чрезмерным обогревом домов и использованием старых автомобилей на дизельном топливе. Правительство Сербии в ближайшее время планирует объявить о мерах по борьбе со смогом. 

korrespondent.net

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