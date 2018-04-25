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Культура

Смотри музыку и слушай танец

Фрэнк Синатра когда-то пел о Нью-Йорке: «Если это получится здесь, то получится везде». Надеясь на успех, тысячи людей каждый год приезжают в этот никогда не спящий город. Эта история о двоих из них.

Выходит на экран фильм «Свободный танец», являющийся продолжением ленты «Нервы на пределе». Барлоу — талантливая балерина, которая решила реализовать свою мечту в святилище американского искусства Нью-Йорке. К сожалению, первая встреча с реальностью этого святилища оказалась не очень приятной: опытная преподавательница балета Оксана открыто говорит о том, что Барлоу еще далека от совершенства. Сглотнув обиду, девушка решает не сдаваться и участвует в отборе на роль в новом бродвейском танцевальном спектакле. Его режиссер Зандер обращает внимание на Барлоу и выбирает ее для репетиций.

Через несколько дней к ядру формирующегося спектакля присоединяется талантливый пианист Чарли, который, как и Барлоу, прибыл в Нью-Йорк, чтобы реализовать свою мечту. Между юношей и девушкой возникает симпатия, но Зандерс небезразличен к девушке. Барлоу скоро запутывается в любовном треугольнике. Между тем, репетиции спектакля становятся все более интенсивными, нагрузки растут, и у Барлоу и Чарли нет времени ни на что другое. Работа до седьмого пота, постоянный стресс и предательство конкурентов потребуют от них всех сил.

Автор истории о невидимой стороне искусства — Майкл Дамиан, человек, который режиссировал первую часть ленты в 2016 году «Нервы на пределе». Главную героиню сыграла 21-летняя талантливая танцовщица Джульет Дохерти, которая выиграла золотые медали в 2012 и 2014 годах на крупнейшем в мире молодежном танцевальном первенстве, Гран-при молодежи Америки („Youth America Grand Prix“). Хореографию для фильма создал победитель «Эмми» Тайс Диорио — штатный хореограф американского «Fox» телевизионного конкурса «Вы думаете, что можете танцевать» („So You Think You Can Dance“), который также работал с такими звездами, как Джанет Джексон, Пола Абдул, Дженнифер Лопез и Рики Мартин.

Показ в Литве захватывающей ленты «Свободный танец» начнется с 11 октября 2019 г.

В ролях: Джульетта Доэрти, Джейн Сеймур (сериал «Доктор Куин: женщина-врач», «Джеймс Бонд 007: Живи и дай умереть», «Нервы на пределе», «Незваные гости»), Гарри Ярвис («Космический корабль»), Томас Доэрти («Наследники») и другие.

Жанр: любовные романы, комедия, драма.

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