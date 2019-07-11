Смотрим «Дюймовочку» в сентябре!

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По многочисленным просьбам поклонников балетного и театрального искусства уникальный балетный спектакль для всей семьи «Дюймовочка» в исполнении артистов балетной школы М. Вежновец будет представлен в Вильнюсе 21 сентября и 22 сентября (начало в 15.00) на сцене столичного Театра танца.

Вильнюсская публика уже посмотрела спектакли этой школы «Спящая красавица» и «Щелкунчик», и ее восхищению не было границ.

Тогда же демонстрировался эскиз нового прекрасного спектакля, а нынче будет представлена его окончательная, отшлифованная до совершенства версия, которая, без сомнения, заворожит всех своим размахом, артистизмом и буйством фантазии.

Бессмертная сказка Андерсена получила новую жизнь в современной музыке, пении и танце. Она переносит зрителей в волшебный мир. Здесь живет сказочник Оле Лукойе. Как только он взмахнет своей волшебной палочкой, из чудесного цветка появится крохотная девочка – Дюймовочка. Сколько приключений ей придется пережить! Ее похитят противные Жабы, прогонят надменные Майские Жуки, затем она окажется в услужении у Мыши и едва избежит замужества со скупым Кротом. Но наступит весна, и Ласточка, спасенная Дюймовочкой в зимнюю стужу, на крыльях перенесет ее в волшебную страну, где она встретит своего Принца.

Спектакль впечатляет красивыми театральными костюмами, яркими декорациями, и главное, профессиональным исполнением юных танцоров. В постановке принимают участие около 70 юных артистов в возрасте от трех до десяти лет.

Зрители самых престижных сцен Парижа и Москвы, Лондона и Хельсинки, Вены и Братиславы, рукоплескали мастерству юных артистов балета, многие из которых являются лауреатами балетных конкурсов и задолго до окончания школы ангажированы лучшими балетными труппами мира.

В Вильнюс прибудет 91 человек, в том числе исполнители, работники сцены, ассистенты балетмейстеров, звуко- и светотехники.

Специалисты в области балетного искусства отмечают высокий уровень постановок и их уникальность – классический балет в исполнении детей.

С удовольствием приглашаем на балет для всей семьи «Дюймовочка»!

Билеты на спектакли «Дюймовочка» в Вильнюсе 21 и 22 сентября на сцене столичного Театра Танца (Šokio Teatras, T. Kosciuškos g. 11) продаются во всех кассах Bilietai.lt.