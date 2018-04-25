Смягчают условия карантина. Не расслабляться!

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

С минувших выходных правительство смягчило условия карантина для сферы торговли и услуг, при условии, что они будут выполнять все санитарно-эпидемиологические требования, сообщает BNS.

Очаги в регионах

По данным Национального центра общественного здоровья в Литве фиксируется 30 очагов коронавируса, около 10 из них — в лечебных учреждениях. Один из крупнейших — в Вильнюсском районе, в Нямянчине. Основной очаг заражения, по предварительным данным, находится на швейном предприятии Vilnikа. «Цифры вызывают большое беспокойство — на Vilnika на начало недели 84 заразившихся человека из 285 работников. Это основной очаг заболевания», — сказал министр здравоохранения А. Верига. Действуют ограничения на въезд и выезд из городка.

Между тем, комментируя послабления условий карантина, глава правительства отметил, что магазины открылись, а вот с соблюдением норм, видимо, гораздо сложнее. Поведение некоторых компаний и предприятий возмутило литовского премьера С. Сквярнялиса.

Как рассказал глава правительства, поведение некоторых людей в общественных местах создает впечатление, будто бы власти уже отменили карантин. Однако режим все еще действует, и опасность заражения никуда не делась.

Особое внимание – группе риска

В связи с тем, что именно люди старшего возраста часто становятся жертвами коронавируса, министр здравоохранения Аурелиюс Верига распространил публичное обращение к пенсионерам, в котором еще раз попросил их оставаться дома во время карантина и обращаться за помощью к близким.

«Меня по-прежнему беспокоит информация о том, что вы часто нарушаете правила карантина – ходите за покупками, пользуетесь общественным транспортом, встречаетесь с друзьями. Прошу, потерпите и оставайтесь дома!», — говорится в обращении.

Министр также напомнил, что пенсионеры могут обращаться за помощью не только к близким, но и к волонтерам. Помимо этого можно звонить и по номеру 1809, где профессиональные психологи и волонтеры окажут психологическую помощь.

Комментируя возможные случаи мошенничества, связанные с помощью, организатор акции службы помощи добровольцев по телефону 1827 Эдмундас Якилайтис сказал для rusradio.lt, что следует быть бдительными: «Если к вам приходит волонтер, а вы не звонили и не просили о помощи, значит это, скорее всего, мошенник. В таком случае советую сообщить об этом “добровольце”, позвонив по другому короткому номеру — 112. Другой важный момент: наши добровольцы никогда не берут деньги вперед. Не надо рассчитываться с ним за продукты, лекарства, которые еще не куплены. У нас алгоритм работает так: доброволец получает задачу, отправляется в магазин или аптеку, покупает то, что нужно человеку, и только после доставки происходит расчет. Если у человека, попросившего помощь, нет возможности сделать банковский трансфер, он рассчитывается наличными. Но банковский трансфер — это самый лучший способ рассчитаться с волонтером».

Стратегия выхода

Эксперты и медики отмечают, что ситуация остается хрупкой и оснований для того, чтобы расслабиться, нет. Они призывают жителей проявлять дисциплину и заботу о ближнем и просят воздержаться от контактов за пределами своего дома.

Кабмин рассматривает возможность на втором этапе послаблений разрешить работу предприятий, где контакт между людьми более длительный. Это могут быть библиотеки, музеи, медицинские учреждения, которые проводят плановые процедуры, услуги по оздоровлению, косметологические кабинеты.

Рассматривается также возможность разрешить работу летних кафе, ресторанов, проводить специализированное обучение, например, вождению или в сфере авиации, работу торгово-развлекательных центров, рынков с ограничениями на вход.

На третьем этапе планируется разрешить работу предприятий общепита и услуг в сфере здоровья, спортклубов, центров досуга и развлечений, образовательных учреждений.

Четвертый этап предусматривает разрешение проводить массовые мероприятия.

Информация «ЛК», BNS