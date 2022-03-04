Снижение рождаемости меняет общество

Фото BNS/Юлюса Калинскаса

Согласно переписи населения и жилья, 1 января 2021 г. в Литве было 1 302,7 тыс. женщин в возрасте 15 лет и старше, 76,5% (или 996 600) из них родили 1,962 млн детей. По сравнению с данными переписи 2011 г. количество женщин этого возраста снизилось на 8,3% (117 400), рожавших уменьшилось на 6,6% (70 700), число рожденных детей уменьшилось на 11,3% (249 000).

По данным Департамента статистики, с каждым новым поколением рождается все меньше детей. Если сравнивать с данными первой переписи с момента восстановления независимости в 2001 г., то количество рожавших женщин и рожденных детей сократилось на 13,1% (150 500) и 19,8% (485 500).

Рождаемость в городе и в деревне отличается. 689 000 женщин в городе (69,1% всех родивших женщин) родили 1,263 млн детей (64,4% общего числа рожденных детей). 307 600 жительниц деревень (30,9%) родили 699 100 детей (35,6%).

Тенденция: малодетные семьи

По сравнению с данными переписи 2011 г. в городе количество женщин, которые родили детей, сократилось на 4,3%, в деревне – на 11,4%, количество рожденных детей уменьшилось, соответственно, на 6,5 и 18,7%. По сравнению с данными за 2001 г. количество родивших детей горожанок сократилось на 10,1%, а сельских жительниц – на 19,2%, число рожденных ими детей стало меньше, соответственно, на 12,8 и 30,1%.

По данным переписи 2021 г., на 1000 женщин от 15 лет и старше приходится 1506 рожденных детей (2011 г. – 1557, 2001 г. – 1607). Наибольшее количество рожденных детей на 1000 женщин в возрасте 15 лет и старше было в Ретавском (2019), Пагегяйском (1987), Шилальском (1977), Скуодасском (1894), Алитусском (1875) и Калварийском (1872) районах. Относительно мало женщин рожали в крупных городах: в Вильнюсе (1255), Каунасе (1314), Панявежисе (1392), Клайпеде (1393), Шяуляй (1405), а также в Неринге (1385) и Паланге (1459). 8 из 10 женщин родили одного или двоих детей.

Городские женщины чаще рожали двоих детей (51,9%) или одного (34,6%) ребенка. Данные переписи показывают, что каждые 10 лет становится больше жительниц сел, рожающих 1-2 детей. Жительницы сел чаще, чем горожанки, рожают более двух детей. Сельских жительниц, родивших 4 и более детей, было в 1, 7 раза больше, чем городских женщин. Однако количество таких женщин в сельской местности стремительно сокращается — в 2021 г. они составляли 30,4% от всех женщин, у которых есть дети, в 2011 и 2001 гг. – соответственно, 37,3% и 41,7%.

У женщин до 29 лет — обычно по одному ребенку. Больше всего женщин, у которых по двое детей, было в возрастной группе 60–64 лет, 3 и больше – 70 лет и старше. По данным переписей, в 2021 г. в среднем на одну женщину приходилось 1,97 ребенка, в 2011 г. – 2,07, в 2001 г. – 2,13.

Согласно данным переписи населения, наибольшее среднее число детей родилось в Ретавском (2,57), Шилальском (2,56), Пагегяйском (2,49), Калварийском (2,42), Лаздийском (2,41) и Скуодасском (2,40) районах. Самые низкие показатели рождаемости были зарегистрированы в городах: Вильнюс (1,73 ребенка), Клайпеда (1,76), Каунас (1,76), Шяуляй (1,81), Панявежис (1,82), Паланга (1,87), Висагинас (1,79) и Неринга (1,89).

Рождаемость по возрастным группам

Каждое новое поколение женщин в Литве рожает все меньше детей. Женщины 1980–1984 г.р. в среднем родили меньше чем по два ребенка, а те, кто моложе, – одного. Специалисты отмечают, что быстрее всего рождаемость сокращается в деревне. По данным переписи 2021 г, первого ребенка женщины обычно рожают в возрасте 20–24 лет – 48,4% всех женщин, у которых есть дети (в 2011 г. таких было 51,4%).

Каждая третья женщина, родившая первого ребенка, была в возрасте 25–29 лет (в 2011 г. в группе 25–29 лет было 27,9% рожениц). Каждая десятая (в 2011 г. – каждая 9) родившая первого ребенка женщина была из возрастной группы 30–39 лет. В деревне женщины рожают первого ребенка раньше, чем в городе. Из всех женщин, которые родили первого ребенка в 15–19 и 20–24 года, соответственно, 12,8% и 52,9% были жительницами села, а 7,4% и 46,4% — горожанками.

По данным переписи 2021 года, почти четверть (23,5%) всех женщин в возрасте 15 лет и старше не имели ни одного ребенка (24,5% в 2011 г. и 22,5% в 2001 г.). Городские и сельские показатели схожи. 23,9% нерожавших женщин проживают в городе и 22,6% в сельской местности (в 2011 г. — 25,8% и 21,8%, соответственно). Более половины (56,6%) нерожавших женщин были в возрасте 15–29 лет. Увеличивается число нерожавших женщин в старших возрастных группах. Среди возрастной группы 50 лет и старше 23% не рожавших детей (в городе — 25,1 %, в сельской местности — 17,9 %). В 2011 г. этот показатель составлял 19 % (соответственно, 19,4% в городах и 17,9% в сельской местности).

Снижение рождаемости меняет общество

Социологи отмечают: за последние десять лет во всем мире почти на десять процентов выросло число «семей», состоящих из одного человека. Среднее число детей у одной женщины неуклонно снижается. Если этот показатель падает ниже 2,1, население начинает сокращаться.

В 1950 году среднемировой уровень составлял 4,7, а к 2017 году упал почти вдвое — до 2,4, пишет bbc.com. По прогнозам экспертов, в 2100 году он снизится до 1,7. Главные причины в том, что все больше женщин делают выбор в пользу образования и работы, а также в облегчении доступа к противозачаточным средствам. Иметь меньше детей — это собственный выбор женщин. В определенном смысле, это история их успеха.

Таким образом, большая часть мира переходит к жизни в условиях естественной убыли населения. Проблема носит глобальный характер. В 183 из 195 государств рождаемость находится ниже необходимого для воспроизведения уровня.

Если теперешняя тенденция продолжится, к 2100 году количество малышей в возрасте до пяти лет в мире сократится с нынешних 681 млн до 401 млн, а число тех, кому за 80, наоборот, вырастет с 141 млн до 866 млн. Казалось бы, немногочисленное человечество — это хорошо для нашей планеты и ее природы. Меньше выбросов двуокиси углерода, меньше лесов потребуется вырубать под распашку.

Все было бы неплохо, если бы не изменение возрастной структуры населения и его отрицательные последствия. Грядут огромные социальные сдвиги. Кто будет платить налоги и взносы на медицинское страхование в массово постаревшем мире? Кто станет ухаживать за пожилыми гражданами? Смогут ли люди вообще уходить на пенсию?

Эксперты напоминают, что для развитых стран уровень простого воспроизводства составляет 2,1. В государствах с высокой детской смертностью, естественно, и рождаемость должна быть больше. Ученые считают, что в конечном итоге решающее значение для процветания или увядания стран будет иметь распределение населения трудоспособного возраста.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ