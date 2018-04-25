Снижены цены на литовские товары

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Поскольку из-за кризиса коронавируса снижается потребление, некоторые торговые сети уменьшили цены на литовские товары, сообщает BNS. Коммерческий директор Maxima LT Вилма Друлене сказала, что цены на 500 литовских товаров с 12 мая снизились на 15%.

По ее словам, в инициативе участвуют 50 производителей. В числе этих товаров — молочные продукты, мясные изделия, хлеб, бакалейные товары, рыба и рыбопродукты, кондитерские и кулинарные изделия, косметика и средства гигиены.

По словам представителя Lidl Lietuvа Валдаса Лопеты, сеть постоянно пересматривает ценовую политику, часть цен была снижена. «В последнее время мы снижали цены на сливочное масло, свежее мясо, мясные изделия и яйца», – сказал он. Представители торговой сети Iki сказали, что решили поддержать местных производителей, поэтому некоторые товары продают по более низкой цене, а их список постоянно расширяется. Представитель Rimi Lietuvа Ева Гиндрене сказала, что переговоры с поставщиками они ведут постоянно. Пресс-секретарь сети Norfа Дарюс Рилишкис подчеркнул, что цены колеблются, их регулярно пересматривают.

Значительное снижение цен в Литве в последний раз наблюдалось в 2015 году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ