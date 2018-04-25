Снизилась базовая цена тепловой энергии

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Государственный совет по регулированию энергетики утвердил пересчитанную базовую цену на тепловую энергию, поставляемую АО Вильнюсские тепловые сети. С августа постоянная составляющая базовой цены на тепло в Вильнюсе уменьшится на 0,13 ц /кВтч — с 1,07 до 0,94 ц/кВтч.

Базовая цена тепловой энергии состоит из постоянной и переменной составляющих. Величина переменной составляющей цены зависит от стоимости топлива за соответствующий месяц. В июне стоимость централизованного теплоснабжения в Вильнюсе была одной из самых низких в Литве.

Последний раз новая базовая цена на тепловую энергию была установлена 1 июня 2017 года.

Информация «ЛК», vilnius.lt