Снова рекордный прирост новых случаев коронавируса за сутки — 2514

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 69 тыс. 582 случая заражения коронавирусом. Все еще больны 40 тыс. 926 человек, 27 тыс. 760 человек выздоровели.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 590 человек, по иным причинам умерли 306 зараженных.

За минувшие сутки было взято 11 тыс. 693 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 304 тыс. 400.