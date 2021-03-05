Снятие ограничений – при условии расширения тестирования

Да, факты таковы, что в течение нескольких дней у нас есть тревожные сигналы, соответственно, необходимо принимать меры. С этой целью мы продумали сценарии карантина, возможности, ввели показатели для их мониторинга и принятия решений на их основе.

Пока рано делать громкие выводы, но факт, что улучшение показателей остановилось, некоторые показатели говорят о нехорошей тенденции. Это сигнал для нас, и нужно думать, что делать дальше.

– Почему остановился спад заболеваемости?

– Думаю, сегодня в Литве нет такого человека, который мог бы точно сказать почему. Мы можем только рассмотреть или попытаться выяснить некоторые причины.

Во-первых, это всеобщее соблюдение правил и рекомендаций. Дисциплина очень важна. С другой стороны, это ожидания и снятие ограничений с некоторых сфер бизнеса – услуги красоты, торговля. После объявления об этом наблюдается и рост мобильности – не только транспорта, но и людей. Следовательно, могло быть увеличение контактов. В третьих, это поведение самого вируса. Мы просчитываем, изучаем, с нетерпением ждем известий, возможно, есть какие-то мутации.

– Вы связываете большую мобильность с ожиданиями населения, которые возникли до решения о смягчении ограничений?

– По-человечески можно понять, ведь на протяжении длительного времени у нас были введены ограничения на поездки, поэтому желание вернуть свободу передвижения естественно.

– Вы упомянули, что нужно что-то делать. У вас есть план основных шагов?

– Правительство последовательно реализует проект, ведется активная работа. Все самые лучшие, важнейшие наши лаборатории работают.

Другое дело, что мы не можем постоянно использовать одни и те же инструменты. Теперь в наш арсенал вводится более разнообразное тестирование. Мы хотим опробовать смешанный метод в сфере образования: сейчас работает пилотная школа (периодически будет проводиться профилактическое тестирование на коронавирус членов семей учеников и работников школы, которые контактируют с учениками. – Прим. ред.). Если нам удастся реализовать этот пилотный проект, значит, мы сможем рассмотреть другие школы и организации. Это один из вариантов, как не засидеться дома и как продолжать деятельность.

На этой неделе в Литву прибудет огромная партия быстрых антигенов. То есть через мобильные пункты тестирования запустим дополнительное профилактическое тестирование. Кроме того, мы увеличиваем профилактическое тестирование в целом – несколько недель назад мы дали самоуправлениям возможность самостоятельно расширить тестирование. Со своей стороны мы также увеличиваем количество групп, которые могут быть протестированы, проводим серологические тесты на антитела. Я хочу сказать, что для того, чтобы справиться с этим кризисом, мы вводим множество различных методов тестирования, которые должны помочь нам научиться жить с вирусом по-другому, а это означает, что мы могли бы открыть больше сфер деятельности и увеличить тестирование тех, кто задействован в этих сферах.

– Случаи коронавируса были зарегистрированы в учреждениях социальной опеки по прошествии нескольких недель после второй вакцинации. Были примеры в Таураге, Тракай. Как вы оцениваете такую ​​информацию?

– Я думаю, что каждый из этих случаев требует детальной оценки, я бы призвал нас всех распространять такие сообщения осторожно и только после досконального изучения ситуации.

В Литве уже почти 10% населения иммунизировано, первой вакциной привиты почти 5%, второй – 2,5%. Да, вакцинация не защищает от всех болезней и от всех случаев, да, она помогает, но и при переходе улицы вас может сбить машина, несмотря на то, что вы вакцинированы.

Все люди разные, организм каждого индивидуален, я думаю, что эти конкретные случаи нужно анализировать детально. Их пока действительно немного по сравнению с тем, сколько человек было вакцинировано.

– Министерство следит за этими случаями?

– Все случаи вакцинации, все побочные эффекты попадают в электронную систему e-sveikata, в записи. Нет ни одного человека, о вакцинации или побочных эффектах которого не известно. Государственное агентство по контролю за лекарствами следит за этим, публикует информацию о выявленных случаях. Пока что, глядя на критическую массу, симптомы, связанные с вакцинами, особо не выделяются, нет таких, которые должны вызывать очень серьезное беспокойство. Возможно, есть разница между самими вакцинами. Так, после одной вакцины могут возникнуть какие-то неприятные ощущения после первой прививки, от другой вакцины – после второй. Но на самом деле нет никаких оснований для тревоги.

– Второй карантин длится на месяц дольше первого. Если ситуация не улучшится, как будут решаться проблемы всеобщей усталости, когда люди устали от ограничений и перестают их придерживаться?

– Все мы преследуем общую цель и ясно понимаем, что нам нужно делать. У всех нас одна беда. Я не думаю, что мы хотим пополнить ряды кроликов, я больше не собираюсь играть в эту игру, пусть другие играют. Мы – жители баскетбольной страны. Если в одном из таймов нашей команде приходится сложно, означает ли это поражение и мы теперь покинем поле или зрительские трибуны и оставим команду на волю судьбе?

Мне кажется, что мы очень хорошо поработали и многое сделали, это заслуга людей. Вспомним, какая была ситуация в середине декабря: мы были первыми в мире и первыми в Европе по плохим показателям. Сегодня мы решаем проблемы на другом уровне. Тенденции нескольких дней не должны заставить нас опустить руки.

Я даже хотел бы сказать и призвать всех объединиться и сконцентрироваться, потому что в середине декабря, когда мы были в самой критической ситуации, в Литве не было процесса вакцинации.

То есть, если нам не удастся взять себя в руки, если мы вернемся к ситуации, когда медицинские учреждения снова будут переполнены пациентами, мы нарушим сам процесс вакцинации, так как в процесс вовлечены именно люди системы здравоохранения. Поэтому мы должны найти в себе силы сконцентрироваться и продолжить движение к намеченному результату.

Чем больше мы меняем эти инструменты – тем больше будем проводить тестирований, но нам также нужны люди, которые будут участвовать в этом тестировании. После смягчения ограничений мы позволили представителям возобновленных сфер деятельности использовать бесплатное профилактическое тестирование, но на тестирование пришла лишь небольшая часть.

– Уменьшает ли тестирование вероятность возврата к ограничениям по мере ухудшения ситуации?

– Считаю, что такие вещи не стоит рассматривать. В частности, если нам удастся всем вместе соблюдать правила в марте, в марте первой вакциной мы вакцинируем большинство людей в возрасте 70 лет и старше. Именно в этой возрастной группе больше всего смертей. Это означает, что эта группа людей будет уже в большей безопасности, мы также вакцинировали медицинских работников. Тенденции указывают, что инфицирование есть, но оно значительно сокращается. И если в нашей культуре еще появится и тестирование, мы сможем управлять этим вирусом такими средствами, и нам не придется сидеть взаперти. Это позволит лучше обнаруживать этот вирус, быстрее изолировать контакты, тогда мы остановим его именно такими средствами.

Беседовал Августас Станкявичюс, BNS.