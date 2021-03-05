Снятие ограничений – при условии расширения тестирования

Министр здравоохранения Арунас Дулькис в интервью информационному агентству BNS сказал, что выход из карантина можно ускорить за счет расширенного тестирования населения на коронавирус.
По его словам, данные последних дней показывают «неутешительную динамику», но пока нет оснований говорить о третьей волне. По мнению А. Дулькиса, снижение дисциплины жителей и мутации вируса могут повлечь за собой изменение ситуации в худшую сторону.
– Как вы оцениваете меняющуюся динамику заболеваемости? Некоторые уже называют это третьей волной.
— Полагаю, что на основании того количества данных, которое у нас есть, невозможно делать такие заявления. Аналитики говорят, что данные должны быть устойчивыми. Нужно рассматривать семи- или 14-дневные тенденции.
Да, факты таковы, что в течение нескольких дней у нас есть тревожные сигналы, соответственно, необходимо принимать меры. С этой целью мы продумали сценарии карантина, возможности, ввели показатели для их мониторинга и принятия решений на их основе.
Пока рано делать громкие выводы, но факт, что улучшение показателей остановилось, некоторые показатели говорят о нехорошей тенденции. Это сигнал для нас, и нужно думать, что делать дальше.
– Почему остановился спад заболеваемости?
– Думаю, сегодня в Литве нет такого человека, который мог бы точно сказать почему. Мы можем только рассмотреть или попытаться выяснить некоторые причины.
Во-первых, это всеобщее соблюдение правил и рекомендаций. Дисциплина очень важна. С другой стороны, это ожидания и снятие ограничений с некоторых сфер бизнеса – услуги красоты, торговля. После объявления об этом наблюдается и рост мобильности – не только транспорта, но и людей. Следовательно, могло быть увеличение контактов. В третьих, это поведение самого вируса. Мы просчитываем, изучаем, с нетерпением ждем известий, возможно, есть какие-то мутации.
– Вы связываете большую мобильность с ожиданиями населения, которые возникли до решения о смягчении ограничений?
– По-человечески можно понять, ведь на протяжении длительного времени у нас были введены ограничения на поездки, поэтому желание вернуть свободу передвижения естественно.
– Вы упомянули, что нужно что-то делать. У вас есть план основных шагов?
– Правительство последовательно реализует проект, ведется активная работа. Все самые лучшие, важнейшие наши лаборатории работают.
Другое дело, что мы не можем постоянно использовать одни и те же инструменты. Теперь в наш арсенал вводится более разнообразное тестирование. Мы хотим опробовать смешанный метод в сфере образования: сейчас работает пилотная школа (периодически будет проводиться профилактическое тестирование на коронавирус членов семей учеников и работников школы, которые контактируют с учениками. – Прим. ред.). Если нам удастся реализовать этот пилотный проект, значит, мы сможем рассмотреть другие школы и организации. Это один из вариантов, как не засидеться дома и как продолжать деятельность.
На этой неделе в Литву прибудет огромная партия быстрых антигенов. То есть через мобильные пункты тестирования запустим дополнительное профилактическое тестирование. Кроме того, мы увеличиваем профилактическое тестирование в целом – несколько недель назад мы дали самоуправлениям возможность самостоятельно расширить тестирование. Со своей стороны мы также увеличиваем количество групп, которые могут быть протестированы, проводим серологические тесты на антитела. Я хочу сказать, что для того, чтобы справиться с этим кризисом, мы вводим множество различных методов тестирования, которые должны помочь нам научиться жить с вирусом по-другому, а это означает, что мы могли бы открыть больше сфер деятельности и увеличить тестирование тех, кто задействован в этих сферах.
– Случаи коронавируса были зарегистрированы в учреждениях социальной опеки по прошествии нескольких недель после второй вакцинации. Были примеры в Таураге, Тракай. Как вы оцениваете такую информацию?
– Я думаю, что каждый из этих случаев требует детальной оценки, я бы призвал нас всех распространять такие сообщения осторожно и только после досконального изучения ситуации.
В Литве уже почти 10% населения иммунизировано, первой вакциной привиты почти 5%, второй – 2,5%. Да, вакцинация не защищает от всех болезней и от всех случаев, да, она помогает, но и при переходе улицы вас может сбить машина, несмотря на то, что вы вакцинированы.
Все люди разные, организм каждого индивидуален, я думаю, что эти конкретные случаи нужно анализировать детально. Их пока действительно немного по сравнению с тем, сколько человек было вакцинировано.
– Министерство следит за этими случаями?
– Все случаи вакцинации, все побочные эффекты попадают в электронную систему e-sveikata, в записи. Нет ни одного человека, о вакцинации или побочных эффектах которого не известно. Государственное агентство по контролю за лекарствами следит за этим, публикует информацию о выявленных случаях. Пока что, глядя на критическую массу, симптомы, связанные с вакцинами, особо не выделяются, нет таких, которые должны вызывать очень серьезное беспокойство. Возможно, есть разница между самими вакцинами. Так, после одной вакцины могут возникнуть какие-то неприятные ощущения после первой прививки, от другой вакцины – после второй. Но на самом деле нет никаких оснований для тревоги.
– Второй карантин длится на месяц дольше первого. Если ситуация не улучшится, как будут решаться проблемы всеобщей усталости, когда люди устали от ограничений и перестают их придерживаться?
– Все мы преследуем общую цель и ясно понимаем, что нам нужно делать. У всех нас одна беда. Я не думаю, что мы хотим пополнить ряды кроликов, я больше не собираюсь играть в эту игру, пусть другие играют. Мы – жители баскетбольной страны. Если в одном из таймов нашей команде приходится сложно, означает ли это поражение и мы теперь покинем поле или зрительские трибуны и оставим команду на волю судьбе?
Мне кажется, что мы очень хорошо поработали и многое сделали, это заслуга людей. Вспомним, какая была ситуация в середине декабря: мы были первыми в мире и первыми в Европе по плохим показателям. Сегодня мы решаем проблемы на другом уровне. Тенденции нескольких дней не должны заставить нас опустить руки.
Я даже хотел бы сказать и призвать всех объединиться и сконцентрироваться, потому что в середине декабря, когда мы были в самой критической ситуации, в Литве не было процесса вакцинации.
То есть, если нам не удастся взять себя в руки, если мы вернемся к ситуации, когда медицинские учреждения снова будут переполнены пациентами, мы нарушим сам процесс вакцинации, так как в процесс вовлечены именно люди системы здравоохранения. Поэтому мы должны найти в себе силы сконцентрироваться и продолжить движение к намеченному результату.
Чем больше мы меняем эти инструменты – тем больше будем проводить тестирований, но нам также нужны люди, которые будут участвовать в этом тестировании. После смягчения ограничений мы позволили представителям возобновленных сфер деятельности использовать бесплатное профилактическое тестирование, но на тестирование пришла лишь небольшая часть.
– Уменьшает ли тестирование вероятность возврата к ограничениям по мере ухудшения ситуации?
– Считаю, что такие вещи не стоит рассматривать. В частности, если нам удастся всем вместе соблюдать правила в марте, в марте первой вакциной мы вакцинируем большинство людей в возрасте 70 лет и старше. Именно в этой возрастной группе больше всего смертей. Это означает, что эта группа людей будет уже в большей безопасности, мы также вакцинировали медицинских работников. Тенденции указывают, что инфицирование есть, но оно значительно сокращается. И если в нашей культуре еще появится и тестирование, мы сможем управлять этим вирусом такими средствами, и нам не придется сидеть взаперти. Это позволит лучше обнаруживать этот вирус, быстрее изолировать контакты, тогда мы остановим его именно такими средствами.
Беседовал Августас Станкявичюс, BNS.