Снятые с Зеленого моста скульптуры Вильнюс передает в Литовский национальный музей

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса провел оценку состояния скульптур на Зеленом мосту, согласно их выводам, отдельные части скульптур были признаны нестабильными и их состояние критическим. В связи с аварийным состоянием, которое вызывало опасность для прохожих и транспортных средств, летом 2015 года скульптуры были сняты с моста.

Все четыре скульптуры, каждая весом от трех до пяти тонн, последние 6 лет хранились на территории предприятия Grinda.

Пока Вильнюсское самоуправление рассматривало дальнейшую судьбу скульптур, Литовский национальный музей выразил желание принять скульптуры. По просьбе музея они некоторое время будут храниться на территории Grinda, пока не будет получено финансирование на их реставрацию.

Снятие скульптур шесть лет назад получило неоднозначные оценки. Противники снятия утверждали, что скульптуры были неотъемлемой частью моста, и обвиняли власти в политизации.

Четыре группы скульптур с изображением советских солдат, рабочих, крестьян и студентов были установлены на Вильнюсском Зеленом мосту в 1952 году. Те, кто поддержал их снятие, утверждали, что скульптуры были частью советской пропаганды и оскорбляли людей, которые боролись за освобождение Литвы от советской оккупации.

Фото BFL/ Vygintas Skaraitis

Фото BFL/ Vygintas Skaraitis

Фото BFL/ Vygintas Skaraitis

Информация ЛК по сообщению BNS