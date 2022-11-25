Со следующего года Румыния примет участие в патрулировании воздушного пространства стран Балтии

Левитс подчеркнул, что визит президента Румынии в Латвию символизирует дружеские и добрые отношения между странами. Встречи президентов — это возможность укрепить отношения, что особенно важно в нынешней международной обстановке.

Президент рассказал, что Латвия и Румыния являются союзниками в Европейском союзе (ЕС), НАТО и других международных организациях. Страны имеют схожие взгляды на многие важные вопросы, в том числе связанные с войной России на Украине.

Левитс положительно оценил тот факт, что в следующем году Румыния проведет саммит Инициативы трех морей, который в этом году прошел в Латвии. По словам президента, данный формат позволяет странам региона развивать представляющие общие интересы вопросы инфраструктуры, энергетики и технологий, ускоряя развитие в этих сферах.