Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Со вступлением Финляндии в НАТО военные позиции России ослабевают, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«В военном отношении позиции России ослабевают, и они это прекрасно понимают. Любые их демонстративные действия, которые они сейчас пытаются совершить, являются всего лишь демонстративными действиями», — заявил министр журналистам.

«По сути, Россия, продолжая свою агрессивную риторику, политику и агрессивные действия против своих соседей, я думаю, получает обратный результат», — добавил он.

По словам министра, после того, как Финляндия станет членом Альянса, Литва и страны Балтии откроют «северный путь» в планах прибытия подкрепления.

«Это то, чего не было у Литвы и стран Балтийского региона. Через Финляндию из Норвегии», — сказал А. Анушаускас.

По словам министра, после того, как Финляндия станет членом НАТО, Калининградская область станет еще больше похожа на коридор.

«Я думаю, что Калининградская область, которая уже была похожа на коридор, становится еще более таковым, и я думаю, что если российские военные планировщики действительно работают не только по политическим заказам, как в случае с Украиной, они действительно видят ситуацию, они увидят, что Калининградская область в данном случае не защищена и полностью блокируется», — сказал министр обороны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг выразили поддержку вступлению страны в НАТО, подчеркнув, что членство Финляндии в блоке укрепит безопасность страны и «весь оборонный альянс».

Начавшееся 24 февраля вторжение России в Украину резко изменило отношение финского общества и политиков к перспективе вступления в НАТО с точки зрения защиты от потенциальной агрессии Кремля. Страна проводила политику нейтралитета со времен Второй мировой войны.

Председатель КНБО также выразил надежду, что соседняя Швеция последует примеру Финляндии.

Правящая партия Швеции объявит о своей позиции по членству в НАТО в воскресенье.

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