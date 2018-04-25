Собаки оказались эффективнее тестов на коронавирус

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Служебные собаки в аэропорту Хельсинки практически со стопроцентной точностью определяют наличие коронавирусной инфекции у пассажиров, сообщают местные СМИ.

Испытания проводились на шестнадцати собаках. Они работали по сменам и успели проверить более двух тысяч человек. За день служебные псы проверяют около ста человек. Планируется продолжить эксперимент в декабре.

Процесс проверки проводится следующим образом: люди протирают кожу салфеткой, а после этого биоматериал помещается в специальную емкость. После этого псы нюхают салфетку. Собаки реагируют только на положительные результаты – либо лают, либо принимают какие-либо позиции, либо ложатся. Если реакция животного есть, то пассажиры проходят ПЦР-тест в дополнение. По словам эксперта это может стать доступной альтернативой стандартному тестированию.

Сейчас аэропорт тратит на услуги служебных собак примерно триста тысяч евро, но это все равно дешевле, чем ПЦР-тесты.