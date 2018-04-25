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TOP,Перекресток мнений

Соберем ли новые налоги?

Фото BFL

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас положительно оценивает запланированный в бюджете следующего года чуть меньший рост расходов по сравнению с доходами – по его словам, даже в случае снижения темпов роста экономики дефицит не должен увеличиться. Однако у него вызывают беспокойство запланированные доходы от новых налогов, которые государство может и не получить, сообщает BNS.

«Это хорошо, что планируется несколько меньший рост расходов по сравнению с доходами, если иметь в виду, что прогнозы могут быть меньше, чем полагает сейчас большинство институтов, из-за все еще имеющей место неопределенности на мировом рынке. Возрастают возможности того, что даже в случае замедления роста экономики удастся сильно не отклониться в отрицательную сторону, дефицит не увеличится, все же приоритетом является накопление резервов», – сказал BNS экономист.

Однако, по словам Ж. Маурицаса, некоторые новые налоги: на оборот торговых центров, на автомобильные выхлопы, на недвижимость, на банковские активы – могут быть и не приняты, поэтому может не быть и запланированных доходов от них.

«Сейчас не самое лучшее время пугать общество введением новых налогов. Если налоги будут продвинуты «бульдозером», это сразу же вызовет ассоциацию с ночной налоговой реформой, которая у нас была, и результат может быть не только не такой, какой ожидается, но даже обратный. Может довольно заметно снизиться потребление, потребители испугаются, и этих налогов будет собрано меньше, даже если будет повышен тариф налога и введен новый налог», – сказал Ж. Маурицас.

По его словам, беспокойство вызывает и то, что реформы общественного сектора (сфер образования и здравоохранения) идут очень медленно, и выделяемое на эти сферы большое финансирование используется неэффективно.

Информация литовских СМИ      

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