Собираемость налогов снизилась

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В марте в госбюджет Литвы поступило примерно на 15% меньше налогов, чем планировалось, сообщила глава Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Эдита Янушене. Об этом информирует BNS.

«План на март (совокупные поступления) не выполнен примерно на 15%. О конкретных суммах, когда мы окончательно согласуем, обязательно информируем», — сказала Э. Янушене на пресс-конференции.

Чтобы помочь бизнесу, пострадавшему от коронавируса и введенного карантина, правительство объявило, что можно будет отложить уплату налогов или распределить их уплату в течение более длительного периода времени, причем годовые взиматься не будут. Налогоплательщики будут освобождены от уплаты штрафов, пеней, будет приостановлено взыскание налоговых недоплат.

Как мы уже сообщали, Государственная налоговая инспекция (ГНИ) составила список из 32 тысяч предприятий, которые пострадали от коронавируса. До завершения чрезвычайного положения в стране они освобождены от уплаты пени, и с них не будут взимать налоги. Они также смогут обратиться с просьбой о заключении в упрощенной форме договора о беспроцентном налоговом кредите.

Планируется, что фонд предотвратит банкротство корпораций, поможет сохранить стабильный доход для сотрудников и позволит потребителям повысить свою покупательную способность.