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Собор Святой Софии в Турции может стать мечетью

Фото pixabay.com

Издание Hurriyet пишет, что власти Турции в очередной раз выступили с предложением изменить статус музея Святой Софии в Стамбуле — сделать его действующей мечетью.

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Айя-София могла бы быть мечетью и оставаться открытой для посещения туристами, «как Султанахмет, это должен решить народ».

Напомним, музеем Святая София стала в 1934 году. Вопрос изменения статуса поднимался неоднократно, в последние годы нынешний глава Турции не раз призывал открыть там мечеть, сохранив функции музея. В 2006 году в храме было выделено небольшое помещение для проведения мусульмаснких религиозных служб, предназначенное, однако, только для сотрудников музея. В 2018 года в Конституционный суд Турции обращалась частная организация «Управление по историческим памятникам и окружающей среде», которая настаивала на возвращении собору статуса мечети, но суд отказал.

За собор борются и христианские организации, к примеру, в 2007 году некоторые влиятельные американские политики и бизнесмены организовали движение «Совет по освобождению Святой Софии». Их целью было возвращение памятнику статуса христианского храма, в котором проводились бы службы для представителей всех христианских конфессий.

Собор Святой Софии — одна из популярнейших достопримечательностей Стамбула, которую ежедневно посещают тысячи туристов. В настоящий момент вход в неё платный, тогда как при получении статуса действующей мечети туристы смогут попасть в неё бесплатно.

tourister.ru

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