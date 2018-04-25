Соцдемократ Ю. Сабатаускас назначен вице-спикером сейма

Работающий шестой срок полномочий в литовском сейме социал-демократ Юлюс Сабатаускас во вторник был назначен заместителем главы парламента.
Во время тайного голосования за его кандидатуру выступили 77 депутатов, 31 был «против», 11 воздержались. Два бюллетеня были признаны недействительными.
Кандидатуру Ю. Сабатаускаса в свои заместители выдвинула глава парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
До этого была отклонена кандидатура «агрария» Аушрине Норкене.
Сейм во вторник отклонил предложенную оппозиционной фракцией «аграриев» кандидатуру Аушрине Норкене на пост вице-председателя сейма.
За А. Норкене голосовало 57 парламентариев, против было 47, воздержалось 29, один бюллетень быть признан недействительным.
Парламентарии утвердили трех из четырех кандидатов — вице-председателями назначены консерваторы Паулюс Саугардас и Радвиле Моркунайте-Микулене, Витаутас Миталас из Партии свободы.
Результаты тайного голосования: за Р. Саугардаса 117, против — 11, воздержались 5, за Р. Моркунайте-Микулене 97, против — 26, воздержались -9, за В. Миталаса — 78, против — 43, воздержались — 11.
Вице-спикерами в минувшую пятницу уже были избраны консерватор Юргис Разма от правящих, он же является первым заместителем глав парламента, а представитель Партии труда Андрюс Мазуронис от оппозиции.
По уставу сейма, у спикера парламента может быть не более 7 заместителей. Однако партнеры по коалиции договорились, что их будет шесть.
Кандидатов в вице-председатели предлагает спикер после консультаций с фракциями таким образом, чтобы среди его заместителей было не менее двух представителей оппозиции.
Бывшие правящие «аграрии», оставшиеся без своего представителя в сейме, намерены обратиться в Конституционный суд в связи с тем, что большая политическая группа оказалась в худшем положении, чем малочисленная.
Среди оппозиционных фракций у «аграриев» 32 представителя в сейме, у социал-демократов – 12, у Партии труда – 10. Последние две партии получили посты вице-спикеров.
Р. Карбаускис о неназначении A. Норкене вице-председателем: это плевок на волю избирателей
Неназначение кандидата от крупнейшей оппозиционной фракции «аграриев» A. Норкене вице-председателем — это плевок на волю избирателей, заявил староста этой фракции.
«Это плевок не только на Союз аграриев и зеленых, но и на волю избирателей», — заявил во вторник Рамунас Карбаускис.
„Делается всё, чтобы у нас не было вице-председателя, это первый раз в истории Литвы, когда такая крупная фракция не имеет своего вице-председателя. Таково решение большинства, такова политическая культуры, они называют ее новой, и на самом деле новая, так еще не было. В 2016 году мы голосовали за кандидата от консерваторов», — заявил Р. Карбаускис.
Р. Карбаускис заявил, что другую кандидатуру на этот пост «аграрии» не будут выдвигать, «мы не будем играть спектакль с другими кандидатами».