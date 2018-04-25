Соцдемократ Ю. Сабатаускас назначен вице-спикером сейма

До этого была отклонена кандидатура «агрария» Аушрине Норкене.

Сейм во вторник отклонил предложенную оппозиционной фракцией «аграриев» кандидатуру Аушрине Норкене на пост вице-председателя сейма.

За А. Норкене голосовало 57 парламентариев, против было 47, воздержалось 29, один бюллетень быть признан недействительным.

Парламентарии утвердили трех из четырех кандидатов — вице-председателями назначены консерваторы Паулюс Саугардас и Радвиле Моркунайте-Микулене, Витаутас Миталас из Партии свободы.

Результаты тайного голосования: за Р. Саугардаса 117, против — 11, воздержались 5, за Р. Моркунайте-Микулене 97, против — 26, воздержались -9, за В. Миталаса — 78, против — 43, воздержались — 11.

Вице-спикерами в минувшую пятницу уже были избраны консерватор Юргис Разма от правящих, он же является первым заместителем глав парламента, а представитель Партии труда Андрюс Мазуронис от оппозиции.

По уставу сейма, у спикера парламента может быть не более 7 заместителей. Однако партнеры по коалиции договорились, что их будет шесть.

Кандидатов в вице-председатели предлагает спикер после консультаций с фракциями таким образом, чтобы среди его заместителей было не менее двух представителей оппозиции.

Бывшие правящие «аграрии», оставшиеся без своего представителя в сейме, намерены обратиться в Конституционный суд в связи с тем, что большая политическая группа оказалась в худшем положении, чем малочисленная.

Среди оппозиционных фракций у «аграриев» 32 представителя в сейме, у социал-демократов – 12, у Партии труда – 10. Последние две партии получили посты вице-спикеров.

Р. Карбаускис о неназначении A. Норкене вице-председателем: это плевок на волю избирателей

Неназначение кандидата от крупнейшей оппозиционной фракции «аграриев» A. Норкене вице-председателем — это плевок на волю избирателей, заявил староста этой фракции.

«Это плевок не только на Союз аграриев и зеленых, но и на волю избирателей», — заявил во вторник Рамунас Карбаускис.

„Делается всё, чтобы у нас не было вице-председателя, это первый раз в истории Литвы, когда такая крупная фракция не имеет своего вице-председателя. Таково решение большинства, такова политическая культуры, они называют ее новой, и на самом деле новая, так еще не было. В 2016 году мы голосовали за кандидата от консерваторов», — заявил Р. Карбаускис.

Р. Карбаускис заявил, что другую кандидатуру на этот пост «аграрии» не будут выдвигать, «мы не будем играть спектакль с другими кандидатами».