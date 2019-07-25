Сочные, любимые! Лучшие рецепты с сосисками

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Домашний хот-дог с сосиской

Булочки для хот-дога — 4 шт., сосиски — 4 шт., помидоры маринованные — 2 шт., огурцы — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сыр твердый — 50 г, салат — 4 листа, петрушка — 1 пучок, кетчуп, майонез, горчица.

Сосиски отварить, сыр натереть на терке, помидоры и огурцы нарезать кружками. Булочки разрезать вдоль, не дорезая до конца. Добавить внутрь кетчуп, майонез и горчицу. Сверху выложить листья салата, огурец и помидор. Присыпать сверху сыром и вложить сосиски — по одной на булочку. Сверху посыпать рубленой зеленью и добавить еще горчицы.

Йоркширский пудинг с колбасками и зеленым горошком

Мука — 130 г, молоко — 200 мл, яйца — 2 шт., соль — 1/2 ч. л., масло сливочное — 40 г, колбаски — 200 г, зеленый горошек — 100 г, петрушка — 1 пучок.

В глубокую тарелку всыпать муку, добавить яйца, половину порции молока и взбить. Затем добавить соль и оставшуюся часть муки, перемешать. Тесто накрыть полотенцем и отставить на 1 час. В формы положить по 1 ч. л. сливочного масла и на 2-3 минуты поставить в духовку, разогретую до 220 °С. Когда масло вспенится, влить тесто до половины формы. Отправить пудинги в духовку на 10 минут. У готовых пудингов поднимутся края, в серединке образуется пустота — заполнить ее кусочками колбасок и поставить в духовку еще на 10 минут. Затем добавить к колбаскам зеленый горошек, украсить зеленью и подавать на стол.

Сосиски с беконом и соусом

Сосиски — 12 шт., бекон — 12 ломтиков. Соус: йогурт — 125 г, горчица — 4 ст. л., пюре яблочное — 2 ст. л., соль, перец черный молотый.

Поместить в глубокую тарелку йогурт, горчицу, яблочное пюре, добавить по вкусу соль и перец, тщательно перемешать. Ломтики бекона обсушить бумажными полотенцами, обернуть их вокруг сосисок. Выложить на смазанный маслом противень и 10-15 минут готовить в духовке при температуре 220 °С. Когда бекон покроется аппетитной золотистой корочкой, блюдо вместе с соусом можно подавать к столу.

Картофельная запеканка с колбасой

Картофель — 600 г, колбаски охотничьи — 300 г, лук репчатый — 1 шт., сметана — 200 г, сливки 10 %-е — 50 г, яйца — 2 шт., сыр — 50 г, соль, перец черный молотый.

Картофель очистить и отварить. В глубокой посуде смешать сметану, сливки и яйца, взбить до однородного состояния, добавить соль и перец. Сыр натереть на терке и добавить к взбитой массе. Лук нарезать полукольцами, колбаски — кружками. Отварной картофель нарезать и поместить в форму для запекания. Добавить колбаски, лук и залить взбитой массой, 40 минут запекать в духовке, разогретой до 180 °С.

Пицца с сосисками, грибами и помидорами

Для теста: мука — 350 г, вода — 250 мл, дрожжи свежие — 25 г, масло оливковое — 2 ст. л., сахар — 1 ч. л., соль — 1 ч. л.

Для начинки: шампиньоны свежие — 200 г, сосиски — 200 г, сыр — 200 г, помидоры — 3 шт., томатная паста — 6 ст. л., чеснок — 2 зубчика, майоран — 1 ст. л.

Приготовить тесто: в теплой воде развести дрожжи, добавить сахар, перемешать и оставить на 10 минут. В отдельной тарелке смешать просеянную муку и соль. Соединить с дрожжами, влить оливковое масло, выместить тесто. Накрыть его кухонным полотенцем и поставить доходить в теплое место. Когда масса поднимется, вымесить ее еще раз. Раскатать тонкий пласт — основу для пиццы. Приготовить начинку: грибы и помидоры промыть и нарезать тонкими ломтиками. Сосиски нарезать кружками, сыр натереть на терке. Томатную пасту смешать с измельченным чесноком и майораном. Смазать основу для пиццы приправленной томатной пастой. Сверху разложить начинку и посыпать все сыром. Запекать 25 минут в духовке, разогретой до 200 °С.

Сырный суп с охотничьими колбасками

Картофель — 4 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., колбаски охотничьи — 300 г, сыр плавленый — 100 г, бульонные кубики — 1 шт., масло растительное — 3 ст. л., лавровый лист — 2 шт., укроп — 1 пучок, соль.

Колбаски нарезать кружками и обжаривать в масле на сковороде с двух сторон 3 минуты. Картофель нарезать брусками. Лук мелко нарезать, морковь натереть на терке и обжаривать в масле 5 минут. В кастрюлю влить 1,5 л воды, довести до кипения, поместить картофель, посолить, варить 10 минут. Затем добавить бульонный кубик, обжаренные овощи и колбаски. Сыр нарезать кубиками и поместить в кастрюлю, варить все 10 минут. Добавить лавровый лист на 1 минуту. Перед подачей украсить мелконарезанным укропом.

Жареные колбаски с квашеной капустой

Колбаски — 8 шт., капуста квашеная — 600 г, масло растительное — 2 ст. л., бульон куриный — 300 мл, лавровый лист — 1 шт., тмин — 1 ч. л., соль, перец черный молотый.

Капусту выложить в кастрюлю, залить бульоном, добавить лавровый лист, соль, тмин, довести до кипения и варить на медленном огне 15 минут. Затем капусту откинуть на дуршлаг. В сковороде разогреть масло и обжаривать колбаски в течение 10-15 минут до коричневой корочки. На тарелки выложить горячую капусту, колбаски и приправить перцем.

Солянка с сосисками

Сосиски — 4 шт., картофель — 2 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., томатная паста — 2 ст. л., корнишоны — 3 шт., масло растительное — 3 ст. л., оливки — 100 г, лимоны — 3 дольки, зелень — 1 пучок, соль, перец черный молотый.

Картофель очистить и нарезать кубиками. Сосиски нарезать кружками, обжарить в масле на раскаленной сковороде. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на терке, обжаривать в масле на сковороде 10 минут. Добавить томатную пасту и готовить еще 7 минут. В кастрюлю налить воду и довести до кипения, засыпать картофель, добавить соль, перец и убавить огонь. Затем поместить в кастрюлю сосиски и овощи. Оливки разрезать каждую на 2 части, дольки лимона разделить на 4 части каждую и отправить в кастрюлю. Добавить нарезанные корнишоны, перемешать и варить все в течение 20 минут. Украсить зеленью и подавать на стол.