Социал-демократы из-за ситуации в Беларуси предлагают созвать внеочередное заседание сейма

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Литовские социал-демократы в понедельник предложили созвать из-за ситуации в Беларуси внеочередное заседание сейма Литвы и готовиться к приему политических беженцев.

Партия предлагает, чтобы сейм призвал Европарламент (ЕП) инициировать политические санкции к тем представителям белорусского режима, которые инициировали и совершали нарушения прав человека, включая запрет на въезд в Евросоюз (ЕС) и замораживание имущества и средств, чтобы этим не был причинен урон экономической ситуации белорусского общества.

«Нужно предпринять действия, которые реально остановили бы авторитарный режим, однако не навредили белорусскому обществу. Таким образом, вместо экономических санкций для всего государства нам следует обсудить политические санкции, адресно направленные на лидеров режима, инициаторов и исполнителей насилия, а также подготовиться к приему политических беженцев», — сказал для пресс-релиза председатель Литовской социал-демократической партии Гинтаутас Палуцкас.

Также предлагается обсудить пути предоставления помощи политическим беженцам и общее требование ЕС провести свободные и честные выборы, отказавшись признать официальные результаты этих выборов.