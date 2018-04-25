Социал-демократы критикуют правительство за игнорирование эксплуатации в проституции

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Литовские социал-демократы утверждают, что правительство сделало шаг назад в области прав человека, когда отклонила предложение по примеру Швеции отказаться от штрафов для проституток, а строже наказывать их клиентов.

«Проституция – это использование человека как вещи, и члены правительства говорят, что это нормально», – сказал на пресс-конференции в четверг в сейме лидер оппозиции Юлюс Сабатаускас.

Социал-демократ так прокомментировал решение кабмина не поддержать предложенные ими поправки об отмене административной ответственности за проституцию и предусмотреть уголовную ответственность для покупателя сексуальных услуг.

«Мне кажется, пришло время развернуть свой мозг на другой вектор, чтобы можно было на самом деле встать на позицию защиты прав человека, уважения к попранному достоинству этих людей, так как в противном случае мы будем отставать от прогрессивной Европы», – сказал Ю. Сабатаускас.