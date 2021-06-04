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Социал-демократы не будут участвовать в соглашении оппозиционных партий Литвы

Nuotrauka Vilija Blinkevičiūtė/ facebook.com

Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) не будет участвовать в соглашении о коалиции, которое подписывают оппозиционные фракции Литовского Союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) и Партии труда (ПТ).

Такое решение в четверг вечером приняли правление ЛСДП и фракция этой партии в сейме, сообщила партия. 

Фото BFL/Греты Скарайтене
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«Мы прекрасно можем работать в оппозиции, и не подписывая никаких договоров. Для того, чтобы принимать в сейме решения, выгодные для жителей Литвы, не обязательны письменные соглашения оппозиции. С другими фракциями, как и прежде, мы будем консультироваться по поддержанию конкретных инициатив», – заявила председатель ЛСДП Вилия Блинкявичюте. 

Староста фракции социал-демократов Альгирдас Сисас отметил, что соглашение оппозиционных фракций  имело бы смысл лишь в том случае, если бы в нем шла речь о конкретных достижениях и общих целях. 

«Сейчас всего этого нет. В договоре, который подписали «аграрии» и «трудовики» речь идет о посте лидера оппозиции, а не о политическом содержании или идеях, над которыми требуется совместная работа. У социал-демократов своя повестка работы, а там, где требуется поддержка других фракций, будем договариваться в каждом конкретном случае», – сказал А. Сисас.

Весной ЛСКЗ и ПТ подписали коалиционное соглашение оппозиционных партий. Лидером оппозиции стал бывший премьер Саулюс Сквярнялис, была достигнута ротация для этой должности. 

Участники коалиции тогда выразили надежду на то, что к ним позднее присоединяться и социал-демократы. 

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