Социал-демократы не поддержат инициативу правящих консерваторов

Оппозиционная Литовская социал-демократическая партия обещает не поддерживать инициативу правящих консерваторов о представительстве страны в Совете руководителей ЕС (СРЕС).
Временный председатель Литовской социал-демократической партии, мэр Йонавского района Миндаугас Синкявичюс заявил, что задумок консерваторов является примером «применения двойных стандартов и примером политического лицемерия».
«Этот вопрос не волновал консерваторов лет десять, они не выражали никаких претензий по поводу того, что на СРЕС ездит Даля Грибаускайте. Очевидно, что сейчас, в особое время пандемии, этот вопрос просто поднимается для расширения собственного влияния, а не потому, что их искренне заботят интересы государства», – написал во вторник М. Синкявичюс в своем заявлении.
«Мы не поддержим таких и подобных лицемерных инициатив консерваторов, которыми просто пытаются свести счеты с президентом», – отметил он.
М. Синкявичюс подчеркнул, что рассуждения консерваторов о возможности обратиться по этому вопросу в Конституционный суд (КС), является еще одним средством давления на президента.
«Все эти задумки не к месту, и не ко времени, однако таков уж стиль действий консерваторов. Попытки рассмотреть в сейме и регулировать законом полномочия не нравящегося им президента, затем просить разъяснения в КС, не противоречит ли все это Конституции – все это лишь будет повышать напряжение и конфликты в государстве», – отметил лидер социал-демократов.
По его словам, у президента есть все конституционные полномочия для решения основных вопросов внешней политики, поэтому он и далее может успешно представлять Литву в СРЕС.
Правящие консерваторы рассматривают принятие в сейме закона, который бы установил, что Литву на саммитах ЕС представляет не президент, а премьер-министр.