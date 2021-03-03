Социал-демократы не поддержат инициативу правящих консерваторов

М. Синкявичюс подчеркнул, что рассуждения консерваторов о возможности обратиться по этому вопросу в Конституционный суд (КС), является еще одним средством давления на президента.

«Все эти задумки не к месту, и не ко времени, однако таков уж стиль действий консерваторов. Попытки рассмотреть в сейме и регулировать законом полномочия не нравящегося им президента, затем просить разъяснения в КС, не противоречит ли все это Конституции – все это лишь будет повышать напряжение и конфликты в государстве», – отметил лидер социал-демократов.

По его словам, у президента есть все конституционные полномочия для решения основных вопросов внешней политики, поэтому он и далее может успешно представлять Литву в СРЕС.

Правящие консерваторы рассматривают принятие в сейме закона, который бы установил, что Литву на саммитах ЕС представляет не президент, а премьер-министр.