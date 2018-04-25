Социал-демократы отмечают улучшения в предложениях президента, но усматривают и риски

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Литовские социал-демократы заявляют, что предложения президента страны Гитанаса Науседы по сокращению трудовых налогов и выплатам одноразовых сумм семьям с детьми лучше, чем его прежние инициативы, однако усматривают риски того, что налоги в будущем не вернутся на прежний вровень, а детские дотации не пойдут на потребление.

Председатель партии Гинтаутас Палуцкас сказал BNS, что приветствует предложение президента предусмотреть потолок доходов для сокращения подоходного налога и инициативу поднять не облагаемый налогами минимум доходов, поскольку эти меры принесут пользу людям, получающим низкие доходы.

Он также поддерживает идею дополнительной поддержки семей с детьми, поскольку это самая эффективная группа потребителей, которая часто сталкивается с дырами в семейном бюджете.

Все же, по словам лидера социал-демократов, есть угроза того, что в этом году после снижения подоходного налога политики не решаться вернуть его на прежний уровень, поэтому «требуется твердое соглашение партий».

Г. Палуцкас утверждает, что вместо выделения одноразовых дотаций на детей, было бы целесообразно выдать срочные чеки.

«Нет никакой гарантии того, что розданные деньги отправятся на внутренне потребление и поощрение экономики. Лучше было бы раздать срочные чеки, чтобы они не накапливались, и не складывались в кубышку», – сказал BNS социал-демократ.

В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа предложил временно снизить трудовые налоги и выделить одноразовые выплаты семьям с детьми, чтобы поощрить экономику в кризисный период.

Дополнительный пакет в 500 млн евро президент выдвинул, когда подписал принятый сеймом закон об одноразовых выплатах пенсионерам и некоторым социальным группам в размере 200 евро.

Г. Науседа предлагает сократить тариф подоходного налога с 20 до 15% на доходы работников, которые не превышают трех средних уровней зарплат – 4 тыс. евро до уплаты налогов. Сокращенный тариф действовал бы действовать до конца июля.

Президент предлагает выплатить детям из неимущих и многодетных семей, а также детям с недугами не позднее июля одноразовую выплату в 200 евро, а всем прочим детям – одноразовую выплату в 120 евро.

Г. Науседа также предложил ввести раньше намеченного срока повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 50 евро и начать применять его уже в этом году.