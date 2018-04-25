«Социал-трудовики» предлагают в судьи Конституционного суда Ю. Бернатониса

Фото BFL/ Паулюса Пяляцкиса

Входящая в правящую коалицию фракция Литовской социал-демократической трудовой партии (ЛСДТП) предлагает назначить судьей Конституционного суда (КС) однопартийца, бывшего министра юстиции Юозаса Бернатониса.

«Он отвечает всем обязательным показателям – всем, которые предусмотрены в законе», – заявил в четверг BNS староста этой фракции Римантас Синкявичюс.

Ю. Бернатонис подтвердил, что дал согласие на выдвижение его кандидатуры.

«Я юрист, бывший министр юстиции», – сказал он журналистам.

С другой стороны, политик не уверен в том, что спикер сейма Викторас Пранцкетис выберет его кандидатуру.

«Возможно, другие фракции выдвинут лучшего кандидата», – сказал Ю. Бернатонис.

Председатель сейма, как и президент, председатель Верховного суда должны представить кандидатов в судьи КС до 19 декабря.

В. Пранцетис ранее просил парламентские фракции представить своих кандидатов.

В марте завершается срок полномочий председателя КС Дайнюса Жалимаса и судей Гедиминаса Месониса и Витаутаса Милюса.

Д. Жалимас и Г. Месонис были назначены в КС в 2011 году, а В. Милюс позднее, в 2013 году, на место ставшего судьей Общего суда Евросоюза Эгидиюса Белюнаса.

Конституция предусматривает, что КС каждые три года обновляется на треть.