Фото дня Социальная акция: «Гладь одежду, не людей» Дата публикации: 2019-09-252019-09-25 Фото BFL/Паулюс ПяляцкисФото BFL/Паулюс ПяляцкисФото BFL/Паулюс ПяляцкисФото BFL/Паулюс ПяляцкисФото BFL/Паулюс ПяляцкисФото BFL/Паулюс Пяляцкис На площади В.Кудиркос в Вильнюсе состоялась социальная инициатива под названием «Гладь одежду, не людей». На ней присутствовал Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис. Во Франции начался суд по делу о смертельно опасном препарате от диабета В Литву на полгода прибывает полтысячи военных США
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