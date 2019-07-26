Социальная помощь школьникам

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Самоуправления Литвы принимают заявки на оказание социальной помощи, чтобы семьи с низкими доходами смогли заранее подготовиться к новому учебному году.

Малообеспеченные семьи, которые растят дошкольников или детей школьного возраста, уже сейчас могут подавать заявки на бесплатное питание и помощь на приобретение школьных принадлежностей.

В этом году размер средств на необходимые школьные вещи составляет 76 евро. В свою очередь, на бесплатные продукты питания планируется выделять на четверть больше, чем в прошлом году — например, на обеды — до 1,90 евро в день. Планируется, что в новом учебном году помощь получат около 55 тысяч учащихся.

Обращаться за приобретением школьных принадлежностей можно будет до 5 октября, а за бесплатным питанием — в течение всего учебного года в случае ухудшения финансового положения семьи. На финансовую помощь могут рассчитывать те учащиеся, в семьях которых средний ежемесячный доход на одного члена семьи ниже 183 евро. В некоторых ситуациях социальная помощь может назначаться и при более высоком доходе — до 244 евро.

Как по поводу бесплатного питания, так и по поводу помощи для приобретения бесплатных школьных принадлежностей может обращаться один из родителей,либо сам совершеннолетний учащийся или несовершеннолетний, который состоит в браке, а также учащиеся от 14 до 18 лет, с согласия родителей.

Заявление можно подать в интернете по адресу spis.lt или обратиться в свое самоуправление. Необходимо будет подготовить справки о доходах членов семьи за последние три месяца, либо предоставить информацию об изменениях в доходах или составе семьи.

Подготовлено по материалам vilnius.lt и СМИ