Социальная сфера – на голодном пайке

Литовской экономике слишком долго позволяли развиваться в условиях Дикого Запада, считает президент страны Гитанас Науседа. Об этом сообщает BNS.
«Пришло время сказать, что мы допустили ошибку, разрешив развиваться экономике по принципам и в условиях Дикого Запада в течение долгого времени. Там, где господствуют те, кто лучше вооружен и у кого больше знакомых, не остается места небольшим, слабым и думающим о всеобщем благе», – сказал на минувшей неделе на конференции Гитанас Науседа. Он заметил, что социальное расслоение появилось от того, что все эти процессы пустили на самотек. «Перешли из одной крайности – неэффективной советской плановой экономики — в другую: чрезмерно доверились рынку. В то время как большинство стран с похожей судьбой искали равновесие, мы оставили свое завоеванное тяжелой борьбой государство на голодном пайке», – сказал Г.Науседа.
Позже в интервью он сказал журналистам, что, возможно, такое отношение подходило в первые годы независимости для того, чтобы расшевелить экономику, сдвинуть с мертвой точки, но подчеркнул, что такое отношение неприемлемо. «Вот почему сейчас – парадоксальная ситуация: мы хвастаемся тем, что с момента вступления в ЕС быстро продвигаемся к среднему показателю ВВП на одного жителя, а с другой стороны, краснеем из-за самых плохих показателей разобщения в обществе», – сказал президент. — Такое несоответствие можно объяснить только одним — провалами в сфере социальной и экономической политики. У нас не было компаса, как использовать экономический прогресс».
«Государство всеобщего благосостояния — это монолитное явление, охватывающее всю территорию страны. Если мы представляем себе, что государство всеобщего благосостояния — это много небольших государств, где каждое создало собственное благосостояние и ему неважно, что происходит за высоким забором, то это не государство всеобщего благосостояния, – сказал Г. Науседа. — За окном давно нет ковбоев, и картину Дикого Запада мы не должны видеть в Литве».
Президент подчеркнул, что надо повышать перераспределение средств через бюджет и уменьшать социальное разобщение. По его словам, очень важно привести в порядок налоговую систему, чтобы она была «системой общины людей, а не скотным двором». «Мы ведь люди, а не скот. Значит должны отказаться от тех льгот, которые ничем не оправданы, которые в разные периоды вводились потому, что власть имущие могли играть с законодательством и наделить себя этими льготами», – сказал Г.Науседа.
При обсуждении бюджета президент предлагал найти средства на повышение пенсий за счет снижения некоторых налоговых льгот, включая акциз на топливо для земледельцев. Он также напомнил, что сейчас действует разный подоходный налог, и он надеется, что в этом вопросе удастся найти общий язык с правительством, которое будет сформировано после осенних выборов в парламент. Он акцентировал, что, развивая экономику, важно не забывать об охране окружающей среды, а в вопросе образования важно воспитывать сознательность и толерантность. По словам Г. Науседы, чтобы создать государство всеобщего благосостояния, надо долго и последовательно работать и учиться договариваться. «Надо учиться договариваться, а когда договоримся – выполнять данное слово», – подчеркнул президент.
На конференции, прошедшей в Каунасе, обсудили идею государства всеобщего благосостояния и возможности ее реализации. В конференции приняли участие ученые и эксперты в сфере образования, экономики, социологии и политики.
Участники конференции дискутировали о различных аспектах государства благосостояния — не только политических или экономических, но также и по вопросам психологии, образования, а также о региональных проблемах.
Подготовлено по BNS и литовским СМИ
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