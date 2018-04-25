Социальная сфера – на голодном пайке

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Литовской экономике слишком долго позволяли развиваться в условиях Дикого Запада, считает президент страны Гитанас Науседа. Об этом сообщает BNS.

«Пришло время сказать, что мы допустили ошибку, разрешив развиваться экономике по принципам и в условиях Дикого Запада в течение долгого времени. Там, где господствуют те, кто лучше вооружен и у кого больше знакомых, не остается места небольшим, слабым и думающим о всеобщем благе», – сказал на минувшей неделе на конференции Гитанас Науседа. Он заметил, что социальное расслоение появилось от того, что все эти процессы пустили на самотек. «Перешли из одной крайности – неэффективной советской плановой экономики — в другую: чрезмерно доверились рынку. В то время как большинство стран с похожей судьбой искали равновесие, мы оставили свое завоеванное тяжелой борьбой государство на голодном пайке», – сказал Г.Науседа.

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Позже в интервью он сказал журналистам, что, возможно, такое отношение подходило в первые годы независимости для того, чтобы расшевелить экономику, сдвинуть с мертвой точки, но подчеркнул, что такое отношение неприемлемо. «Вот почему сейчас – парадоксальная ситуация: мы хвастаемся тем, что с момента вступления в ЕС быстро продвигаемся к среднему показателю ВВП на одного жителя, а с другой стороны, краснеем из-за самых плохих показателей разобщения в обществе», – сказал президент. — Такое несоответствие можно объяснить только одним — провалами в сфере социальной и экономической политики. У нас не было компаса, как использовать экономический прогресс».

«Государство всеобщего благосостояния — это монолитное явление, охватывающее всю территорию страны. Если мы представляем себе, что государство всеобщего благосостояния — это много небольших государств, где каждое создало собственное благосостояние и ему неважно, что происходит за высоким забором, то это не государство всеобщего благосостояния, – сказал Г. Науседа. — За окном давно нет ковбоев, и картину Дикого Запада мы не должны видеть в Литве».