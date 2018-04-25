Социальная защищенность: статистика и реальность

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Последние данные Департамента статистики свидетельствуют о снижении в 2019 году как уровня риска бедности, так и уровня абсолютной бедности. Риск бедности уменьшился во всех возрастных группах, однако наибольшее изменение установлено среди лиц пенсионного возраста, сообщает BNS.

Влияние реформ

«Наконец-то мы наблюдаем в статистике результаты части осуществленных реформ. В 2018 году в результате введения выплаты «детских денег», индексации пенсий, увеличения размера социальных пенсий и роста поддерживаемых государством доходов, право на денежную социальную помощь приобрело большее количество людей. Направленные вниз кривые риска бедности во всех возрастных группах – лучшее подтверждение эффективности реализованных преобразований. Однако бедность все еще затрагивает значительную часть населения, и нашему государству предстоит пройти долгий путь с целью обеспечения социальной защищенности всем гражданам без исключения», – сказал министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

Уровень риска бедности, отражающий относительную бедность, снизился с 22,9 процента в 2018 году до 20,6 процента в 2019-м. При этом уровень абсолютной бедности упал на целых 3,4 процентных пункта и достиг минимального значения – 7,7 процента, сообщает Министерство социальной защиты и труда.

Как и прежде, лица пенсионного возраста подвергаются наибольшему риску бедности, однако именно среди них замечено наибольшее снижение этого показателя – на целых 6,1 процентных пункта, то есть до 31,6 процента. Уровень риска бедности среди детей до 18 лет снизился на 1,2 процентных пункта, а среди лиц в возрасте 18–64 лет – на 1,5.

Неравенство доходов

Началось снижение неравенства доходов. Разница между 20 процентами лиц с максимальным доходом и 20 процентами лиц с минимальным доходом сократилась с 7,1 до 6,4 раза. Положительные изменения данного показателя не фиксировались с 2015 года.

Направленное развитие мер, ориентированных на снижение бедности, продолжилось. Например, ежегодно увеличивались «детские деньги», росли пенсии, началась индексация размеров базовых социальных пособий, выросла минимальная месячная заработная плата, социальная помощь учащимся, целевые компенсации людям с установленными потребностями в постоянном контроле или уходе. Также введены новые меры, например, утвержден базовый пакет предоставляемых семьям услуг, следовательно, по словам министра, тенденция снижения уровня бедности в ближайшее время должна сохраниться.

Фундамент снижения уровня бедности заложен еще в 2017 году. Именно тогда был отменен «потолок» пособий по материнству, выросли пособия социального страхования по безработице и увеличен период их выплаты, выросла минимальная месячная заработная плата, введена выплата «детских денег» на детей из многодетных семей, вдвое увеличен размер базовой пенсии, введена выплата пособий при рождении одновременно двух и более детей, пособия по уходу за ребенком учащегося лица, пособие по частичной безработице, пособие за долговременную работу и т. п. Данные меры позволили в 2018 году стабилизировать уровень риска бедности и снизить уровень абсолютной бедности на 2,7 процентных пункта.

Информация «ЛК», BNS