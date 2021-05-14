Социальное неравенство увеличивается

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

В Литве общие тенденции роста заработной платы в настоящее время маскируют усиление социального неравенства, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с лидерами профсоюзов.

Президент подчеркнул важность равноправного, уважительного диалога между работниками, работодателями и представителями власти, обеспечивающего сбалансированный рост благосостояния государства и каждого его гражданина, сообщает пресс-служба президента.

«Я не могу себе представить, как без цивилизованного диалога между группами общества можно создать государство всеобщего благосостояния. Нам нужно слушать друг друга, слушать и сотрудничать, потому что мы взаимозависимы», — подчеркнул президент.

Также стороны обсудили актуальные вопросы экономики и налоговой культуры. По словам президента, общие тенденции роста заработной платы в настоящее время маскируют усиление социального неравенства. Во время пандемии доход зарабатывающих больше рос намного быстрее, чем доход зарабатывающих меньше. В связи с этим президент рассматривает возможность увеличения не облагаемого налогом дохода с 400 до 450 евро. Это решение будет наиболее выгодно тем, кто получает самую низкую зарплату — минимальную или близкую к ней. Всего в Литве 1 млн 280 тысяч работающих, в деятельности профсоюзов принимают участие около 90 тысяч человек.

Как сообщают СМИ, Литва, по данным Eurostat за 2018 год, оказалась в аутсайдерах среди стран Евросоюза по среднемесячной зарплате. Ниже она была только в Венгрии, Румынии и Болгарии.

Кроме того, почти десять процентов работающего населения Литвы получали в 2020 году минимальную месячную зарплату (MMЗ) и меньше. Их число составило чуть более 112 тысяч человек. Большинство из них работали неполный рабочий день. Наибольшее количество штатных сотрудников, получавших минимальную месячную оплату труда, было в сфере гостиничного сектора и общепита, а также операций с недвижимостью.