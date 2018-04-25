Социальное жилье: миф или реальность?

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Решение жилищного вопроса в развитых странах сопровождается наличием разнообразного жилищного фонда, среди которого важнейшее место занимает социальное жилье.

Согласно данным, предоставленным муниципалитетами, в настоящее время накоплено около 13,2 млн евро от продажи муниципального жилья. Согласно закону, эти средства должны быть использованы для расширения фонда социального жилья, что означает, что муниципалитеты должны приобрести новое социальное жилье, которое ожидают 10,5 тысячи очередников по всей Литве, сообщает Министерство социальной защиты и труда Литвы.

В 2017 году муниципалитеты купили 188 новых объектов социального жилья, в то время как продали 468 старых объектов муниципального жилья, в 2018 году – купили 52 новых, а продали 304.

В ответ на непропорциональное соотношение продаж муниципального жилья к приобретенному социальному жилью Минтруд обратился в Государственный контроль с просьбой оценить эффективность развития фонда социального жилья в муниципалитетах.

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис отметил, что семьи не могут ждать жилья годами: «Семьи, нуждающиеся в социальном жилье, не могут ждать его годами. Это создает ошибочную практику, при которой обездоленные люди, как будто имеющие законное право на жилье, на самом деле никогда не смогут реализовать его. Мы считаем, что муниципалитеты не в полной мере используют юридические и финансовые возможности для покупки или ремонта социального жилья, и это удивляет, поскольку доходы от продажи муниципального жилья можно использовать только для приобретения социального жилья. Мы пытаемся выяснить, почему так происходит».

Очередь на социальное жилье

По данным на сентябрь нынешнего года, очередь на социальное жилье составляет 10,5 тыс. семей или одиноких лиц. Это вдвое меньше по сравнению с 2015 годом. В настоящее время в социальном жилье проживает 11,2 тыс. семей или одиноких лиц.

По данным информации из самоуправлений, более всего ожидающих социального жилья в Вильнюсе (16,1% от общего списка очередников), в Каунасе (7,4% от общего списка очередников), в Клайпеде (6,4% от общего списка очередников) и в Шяуляй (5,2% от общего списка очередников).

Наименьшее количество людей, ожидающих социальное жилье, — в Бирштонасе, Казлу Руде, Неринге, Пагегяйском районе, городе Паланга, Скуодасском районе. Подсчитано, что в этих районах не более 50 семей или одиноких лиц, нуждающихся в социальном жилье.

За последние пять лет число людей, ожидающих социального жилья, увеличилось в некоторых муниципалитетах. Например, в 2015 году в Висагинасе в очереди на социальное жилье было 85 семей, в настоящее время — 137. В последние годы в Йонаве в среднем насчитывалось 270 семей, ожидающих социальное жилье, а в этом году — 313. Число жителей, ожидающих социальное жилье, увеличилась и в Алитусском районе.

Количество семей и одиноких лиц, ожидающих социальное жилье, заметно сократилось в 2016 году — с 23,2 тыс. до 12 тысяч.

За последние три года число людей, ожидающих социальное жилье, остается относительно стабильным и составляет около 10,5 тыс. семей или одиноких лиц. Такие тенденции демонстрируют, что меры поддержки, предусмотренные в законе, позволили приостановить рост числа очередников на социальное жилье, но сама очередь существенно не уменьшается.

Социальное жилье, не пригодное для проживания

По данным на октябрь, в Литве насчитывалось 11,8 тыс. объектов социального жилья. Часть из них, ранее уже бывшие в аренде, не пригодны для проживания. Ежегодно ремонтируется до 600 квартир.

Рост социального жилья стал возможным с 2017 года, когда для его развития начали использовать средства из структурных фондов Европейского союза. За эти годы из структурных фондов было выделено 48,9 млн. евро на приобретение социального жилья.

Аренда социального жилья

С сентября вступила в силу новая форма предоставления соцжилья, когда муниципалитеты могут сдать его в аренду очередникам.

Муниципалитетам в Вильнюсе и Вильнюсском районе, арендующим жилье у физических или юридических лиц и сдающим это жилье в аренду людям, нуждающимся в социальном жилье, из госбюджета компенсируют 70 процентов затрат, муниципалитетам Каунаса, Клайпеды, Паланги и Неринги — тоже 70 процентов, всем остальным – по 80 процентов. Оставшаяся часть затрат покрывается за счет выплат от арендатора.

Кроме того, больше людей с низкими доходами с сентября могут подать заявку на социальное жилье, поскольку порог доходов для получения права на жилье был повышен на 20 процентов. Раньше социальным жильем могли пользоваться те, чьи доходы существенно не дотягивали до минимальной заработной платы. Теперь если человек получает минимальную заработную плату, он тоже может получить государственную поддержку для аренды жилья, хотя раньше этот доход считался слишком высоким.

Муниципалитеты также обязаны снижать или отменять арендную плату за социальное жилье для лиц, чей доход на человека или члена семьи не превышает 183 евро в месяц.

Правительство в следующем году планирует выделить на социальное жилье более трех миллионов евро. К 2020 году на средства структурных фондов ЕС будет приобретено около двух тысяч помещений.

На социальное жилье могут претендовать многодетные семьи, одинокие родители, сироты или лица, оставшиеся без родительской опеки, лица с ограниченными возможностями, а также трудоспособные лица, получающие низкие доходы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ