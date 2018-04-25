Социальное жилье: срок ожидания, поддержка в приобретении или аренде жилья

Фото pixabay.com

Сейм принял поправки к Закону о поддержке в приобретении или аренде жилья, создающие более благоприятные условия для лиц, которые не в состоянии обеспечить себя жильем, воспользоваться поддержкой для приобретения или аренды жилья, эффективнее решать жилищные проблемы жителей и продуктивнее предоставлять помощь для приобретения жилья или получения в аренду у муниципалитетов.

Законом закреплен срок ожидания аренды социального жилья. Принятые поправки сокращают период ожидания для лиц и семей, включенных в список, имеющих право на аренду социального жилья: с 1 января 2024 года срок ожидания аренды социального жилья не должен превышать пяти лет, а с 1 января 2026 года — трех лет.

Лицам, которым не предоставлено социальное жилье в установленный законом срок, из муниципального бюджета будет возмещена часть фактической арендной платы за жилье, арендуемое на рынке, если договор аренды жилья зарегистрирован в Реестре недвижимого имущества.

Также было уточнено понятие удовлетворительности жилья, согласно которому полезная площадь на человека или члена семьи, измеряемая в качестве компенсации за аренду или арендную плату за жилье с правом выкупа, составляет не менее 10 квадратных метров (вместо 8 теперешних) и не более 14 квадратных метров.

Подготовлено по сообщению пресс-службы Сейма ЛР