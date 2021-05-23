Социальные гарантии для возрастных работников

Срок предупреждения для тех, кому до пенсии менее пяти лет и кто работал менее 1 года, составляет 1 месяц, если проработал 1 год и более, срок предупреждения составляет 2 месяца.

Срок предупреждения для тех, кому до пенсии менее двух лет и кто отработал менее 1 года, составляет 1,5 месяца, если проработал 1 год и более, срок предупреждения составляет 3 месяца.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ