Социальные гарантии для возрастных работников

Что важно знать, если работодатель хочет уволить вас с работы по собственной инициативе.
В случае увольнения по инициативе работодателя без вины сотрудника преимущественное право остаться на работе есть у тех, кому до пенсионного возраста остается не более 3 лет.
Срок предупреждения для тех, кому до пенсии менее пяти лет и кто работал менее 1 года, составляет 1 месяц, если проработал 1 год и более, срок предупреждения составляет 2 месяца.
Срок предупреждения для тех, кому до пенсии менее двух лет и кто отработал менее 1 года, составляет 1,5 месяца, если проработал 1 год и более, срок предупреждения составляет 3 месяца.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ