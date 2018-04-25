Социальные последствия пандемии

Для Евросоюза сейчас время испытаний — если хотите, время проверки на жизнеспособность. Здравоохранение находится в сфере национальной компетенции, и потенциал оперативных исполнительных действий на уровне отдельных стран гораздо выше, чем на общеевропейском.
Однако многих европейцев это разочаровало, поскольку создалось впечатление, что Европейский союз не просто пассивный и разобщенный, но и мало способен сплотить людей в момент острой необходимости. Однако уже вскоре после объявления пандемии совместными решениями стран были восстановлены товарные потоки через ранее закрытые границы и начались совместные закупки медицинского оборудования. Преодоление вызванного коронавирусом кризиса — это марафон, а не спринт, напоминают в руководстве Евросоюза.
Половина жителей Литвы (47%) критически оценивают действия своих властей во время пандемии, показал выполненный по заказу Европарламента опрос, сообщает BNS.
В целом жители Литвы положительно оценивают меры Евросоюза в борьбе с пандемией, однако 65% респондентов высказываются за более активные действия ЕС по преодолению пандемии, а 44% — за выделение большего количества средств.
Половина европейцев и жителей Литвы указали, что из-за пандемии в первую очередь испытывают неопределенность. Пандемия отразилась на личных доходах 47% жителей Литвы, (39% по ЕС), а 24% жителей нашей страны ожидают этого в будущем (27% по ЕС).
62% жителей Литвы положительно оценили меры по преодолению пандемии ЕС (в среднем по ЕС — 46%).
Литовцы критически оценили меры правительства страны по преодолению пандемии (опрос проводился 25 сентября — 7 октября). Общество разделилось поровну: 47% жителей Литвы одобряют эти меры, а другие 47% — нет. Такие результаты близки к средним по ЕС.
Литовское общество разделилось и в оценке ограничений свобод человека во время пандемии: 47% жителей не одобряют их, столько же — оправдывают. По этому показателю Литва близка к другим странам Центральной Европы, жители которых более критичны, чем европейцы в среднем. В целом по ЕС 59% жителей оправдывают ограничения, и только 37% оценивают их критически.
Информация «ЛК», BNS