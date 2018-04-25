Социальные последствия пандемии

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Для Евросоюза сейчас время испытаний — если хотите, время проверки на жизнеспособность. Здравоохранение находится в сфере национальной компетенции, и потенциал оперативных исполнительных действий на уровне отдельных стран гораздо выше, чем на общеевропейском.

Однако многих европейцев это разочаровало, поскольку создалось впечатление, что Европейский союз не просто пассивный и разобщенный, но и мало способен сплотить людей в момент острой необходимости. Однако уже вскоре после объявления пандемии совместными решениями стран были восстановлены товарные потоки через ранее закрытые границы и начались совместные закупки медицинского оборудования. Преодоление вызванного коронавирусом кризиса — это марафон, а не спринт, напоминают в руководстве Евросоюза.

Половина жителей Литвы (47%) критически оценивают действия своих властей во время пандемии, показал выполненный по заказу Европарламента опрос, сообщает BNS.