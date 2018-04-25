Социальные последствия пандемии

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Пандемия коронавируса отрицательно сказалась на финансах более чем половины жителей Литвы (55%). Кроме того, еще 41% респондентов указали, что им снизили зарплаты или уволили с работы. Однако в последнее время на треть выросло количество людей, которые стали откладывать деньги на черный день. Таковы данные опроса, проведенного международной компанией Intrum.

В пресс-релизе, представленном компанией, сказано, что в Литве было больше жителей (55%), чем в других странах Балтии, которые сказали, что их финансовое положение ухудшилось по сравнению с тем, что было полгода назад. В Латвии и Эстонии таких насчитывалось соответственно 49% и 53%. В среднем по Европе таких людей — 48%. Больше всего пострадавших от кризиса было в Греции (67%), меньше – в Дании (23%).

Кроме того, жители Литвы — в числе тех, кто очень пессимистично оценивает перспективы, на фоне жителей других стран Европы. Всего 18% надеются, что в ближайшие 6 месяцев их финансовое положение улучшится. В Латвии таких 15%. Между тем эстонцы самые большие оптимисты — 55% жителей считают, что их финансовое положение в ближайшие полгода улучшится.

Следует отметить, что многие жители также видят положительную сторону кризиса. Например, 38% граждан Литвы в исследовании определили снижение затрат как положительный аспект пандемии. Для сравнения, снижение расходов во время пандемии отметили 42% опрошенных жителей Латвии, 65% — Эстонии и в среднем по ЕС 38% опрошенных европейцев.

Исследование показало, что жители Литвы стали откладывать деньги. Если в прошлом году 29% сказали, что они вообще ничего не откладывают, то сейчас таких осталось лишь 20%. 80% жителей Литвы планируют свои расходы и откладывают деньги. 14% откладывают больше 20% доходов. 42% сказали, что из-за коронавируса могут откладывать меньше средств, чем раньше, а 58% недовольны тем, сколько им удается отложить.

Компания Intrum в мае проводила исследование в 24 странах ЕС. Всего опросили 4800 жителей старше 18 лет – как минимум по 200 человек в каждой стране.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ