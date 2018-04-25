Соцстрах: замедляется рост доходов населения, всё больше зарплат ниже ММЗ

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С объявлением карантина в Литве замедлился рост доходов населения, а количество зарабатывающих меньше, чем ММЗ, вернулось на уровень 2017 года, сообщил Фонд социального страхования Литвы (Sodra).

По словам ее главы, с начала карантина в Литве уволено на 14,5 тыс. работников больше, чем принято на работу.

Глава Sodra Юлита Варанаускене заявила, что в марте заметно замедлился рост доходов населения. Если еще январе и феврале годовой рост доходов был 11,5-12%, то в марте он снизился до 5,9%.

Кроме того, Фонд соцстрахования информировал, что увеличилось количество людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы (ММЗ) — их количество выросло до 15 %, вернувшись таким образом к уровню 2017 года.

По словам Ю. Варанаускене, с начала карантина было уволено на 14,5 тыс. больше людей, чем принято на работу. Больше всего увольнений в сферах, затронутых коронавирусом, — в сфере общепита, туризма, а также в торговле промтоварами.

Также Ю. Варанаускене рассказала, что кризис оказывает давление на бюджет Sodra — каждый день карантина обходится фонду в 2 млн евро. Ожидается, что в апреле Sodra соберет около 45 млн евро, что приблизительно на 20 % ниже запланированного.

У Фонда соцстрахования накоплен резерв в размере 0,5 млрд евро.