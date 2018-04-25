default image
Организация транспортного движения в День матери

Подробнее...
default image
Соцстрах: замедляется рост доходов населения, всё больше зарплат ниже ММЗ

Подробнее...
default image
Китай не пригласил специалистов ВОЗ к участию в расследовании причин коронавируса

Подробнее...
default image
Вильнюс превратится в большой ресторан: 150 заявок на уличные кафе

Подробнее...
default image
В Европе возросло количество хакерских атак

Подробнее...
default image
Почти 30 млн американцев потеряли работу из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Продовольственная корзина дешевых товаров за год подорожала на 6,5 евро

Подробнее...
default image
Подтверждены 14 новых случаев коронавируса, в общей сложности 1399

Подробнее...
default image
Германия запретила заграничные поездки еще на шесть недель

Подробнее...
default image
Польша возобновляет выдачу украинцам рабочих виз

Подробнее...
default image
Д. Гайжаускас сохранил пост: голоса фракции власти и оппозиции поделились поровну

Подробнее...
default image
Депутаты японского парламента понизили себе зарплату

Подробнее...
default image
Поддержка вступлению Тайваня в ВОЗ – открытая провокация – посол Китая

Подробнее...
default image
Мир не сможет избежать второй волны коронавируса - представитель ВОЗ

Подробнее...
default image
В США рекордно рухнула добыча нефти

Подробнее...
default image
Запрет на въезд иностранцев в Россию продлен на неопределенный срок

Подробнее...
default image
На 80 пешеходных переходах в Вильнюсе оборудуют безопасное освещение 

Подробнее...
default image
Грета Тунберг пожертвует $100 тысяч на лечение детей от коронавируса

Подробнее...
default image
ПАСЕ вслед за весенней отменила и летнюю сессию

Подробнее...
default image
С 10 мая разрешено возобновить авиарейс Вильнюс-Франкфурт

Подробнее...
default image
Власти Чехии жалуются на катастрофическую засуху в стране

Подробнее...
default image
Германия ослабляет ограничения и открывает школы

Подробнее...
default image
Воздушное пространство Литвы будут патрулировать ВВС Испании и Великобритании

Подробнее...
default image
Жителей Казахстана обязали носить маски до конца года

Подробнее...
default image
Г.Науседа: выборы в сейм в Литве должны проходить честно и безопасно

Подробнее...
default image
В Копенгагене предотвратили теракт

Подробнее...
default image
Финляндия откроет школы через две недели

Подробнее...
default image
В Китае и бизнес, и жизнь возвращаются в свою колею, говорит посол Литвы

Подробнее...
default image
В Таджикистане запретят называть детей русскими именами

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа: Литва твердо поддерживает евроинтеграцию Грузии

Подробнее...
default image
Г. Науседа: Литва видит усилия Армении в реализации реформ

Подробнее...
default image
В ЕС побит антирекорд бизнес-активности

Подробнее...
default image
В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учерждениях опеки

Подробнее...
default image
После отмены полетов Вильнюсский аэропорт стал автокинотеатром

Подробнее...
default image
Вашингтон объявил об успешных испытаниях лекарства от COVID-19

Подробнее...
default image
Во Франции готовят ослабление ограничений

Подробнее...
default image
ЕК запустила в отношении Польши штрафную процедуру

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен у семи сотрудников службы МВД – Р. Тамашунене

Подробнее...
default image
США могут начать тестирование пассажиров международных рейсов на коронавирус

Подробнее...
default image
Страны ЕС намерены ослаблять погранконтроль крайне осторожно

Подробнее...
TOP,Новости,Общество

Соцстрах: замедляется рост доходов населения, всё больше зарплат ниже ММЗ

Фото BFL/ Вигинтаса Скарайтиса

С объявлением карантина в Литве замедлился рост доходов населения, а количество зарабатывающих меньше, чем ММЗ, вернулось на уровень 2017 года, сообщил Фонд социального страхования Литвы (Sodra).

По словам ее главы, с начала карантина в Литве уволено на 14,5 тыс. работников больше, чем принято на работу.

Глава Sodra Юлита Варанаускене заявила, что в марте заметно замедлился рост доходов населения. Если еще январе и феврале годовой рост доходов был 11,5-12%, то в марте он снизился до 5,9%.

Кроме того, Фонд соцстрахования информировал, что увеличилось количество людей, которые зарабатывают меньше минимальной месячной заработной платы (ММЗ) — их количество выросло до 15 %, вернувшись таким образом к уровню 2017 года.  

По словам Ю. Варанаускене, с начала карантина было уволено на 14,5 тыс. больше людей, чем принято на работу. Больше всего увольнений в сферах, затронутых коронавирусом, — в сфере общепита, туризма, а также в торговле промтоварами.

Также Ю. Варанаускене рассказала, что кризис оказывает давление на бюджет Sodra — каждый день карантина обходится фонду в 2 млн евро. Ожидается, что в апреле Sodra соберет около 45 млн евро, что приблизительно на 20 % ниже запланированного. 

У Фонда соцстрахования накоплен резерв в размере 0,5 млрд евро. 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.