«Содра» обновила информацию о стаже

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Фонд социального страхования («Содра») на личных страницах жителей Литвы обновил информацию о приобретенном пенсионном стаже, единицах учета пенсии, а также об участии в системе дополнительного пенсионного накопления, сообщают BNS.

Работающие по трудовому соглашению узнают информацию о накопленном стаже и единицах учета пенсии до июля 2019 года, а самозанятые, если они декларировали доходы за 2018 год, — право на пенсионное страхование за 2018 год. Участникам пенсионного накопления сообщают, в какой компании и по какому тарифу они участвуют в накоплении. С учетом всей этой информации изменятся и данные калькулятора возможной пенсии.

«Надо отметить, что прогнозируемый калькулятором размер пенсии не означает, что человек будет получать именно такую пенсию, когда выйдет на заслуженный отдых. Эти суммы только дают примерное представление о размере будущей пенсии с учетом доходов, поэтому человек, видя прогноз, может сделать выводы и предпринять какие-то действия», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис. Калькулятор еще раз обновят, после того как Минфин объявит новые данные о прогнозах экономического развития страны и будет утвержден порядок выплаты аннуитета (пожизненных выплат) «Содрой».

К личной странице «Содры» жители могут присоединиться, используя электронный банкинг или электронную подпись.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ