Sodra: трудовые доходы в этом году выросли на одну десятую, но разница в доходах не меньше

По словам советника Отдела статистики, анализа и прогноза Sodra Кристины Зитиките, баланс приемов и увольнений показывают, что тенденции и в дальнейшем будут оставаться благоприятными. Она говорит, что рост зарплат обусловлен повышением минимальной зарплаты, прибавками к зарплате для медиков.

Средние трудовые доходы в марте по сравнению с февралем прошлого года наиболее заметно (на 27%) увеличились в сфере здравоохранения. Рост зарплат превышал средний уровень также в розничной и оптовой торговле (на 13%), в обрабатывающем производстве (на 13%), в сфере образования (на 17%), в профессиональной и научной деятельности (на 14%). В наиболее заметно затронутых карантином сферах доходы тоже росли, хотя и медленнее.

Sodra отмечает, что сокращавшаяся с 2015 года разница между трудовыми доходами «на бумаге» в прошлом году увеличилась. Средние трудовые доходы одной пятой жителей страны, зарабатывающих больше всего и меньше всего, в прошлом году отличались в 6,5 раза, а в 2019 году эта разница была 6,3 раза.