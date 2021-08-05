СОГГ: ни в одном случае пограничники на границе с Беларусью полномочий не превышали

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Служба охраны госграницы (СОГГ) подчеркивает, что ни в одном случае на границе с Беларусью пограничники Литвы не превышали служебных полномочий.

Такое заявление сделала в среду СОГГ, после того, как минский режим сообщил о группе пострадавших иракцев на территории Беларуси у литовской границы.

«По имеющейся на данный момент информации, ни в одном из случаев наши сотрудники не превышали полномочий», — вечером в среду сообщил BNS представитель СОГГ Рокас Пукинскас.

Он добавил, что у него нет информации об использовании на границе с Беларусью служебных собак.

«Использование собак — это спецсредства, собака визуально рядом с пограничником, есть патрули с собаками, но об использовании собаки — у нас нет такой информации», — сказал Р. Пукинскас.

Белорусское государственное информагентство Белта на основании информации Погранкомитета Беларуси в среду сообщило, что в группе принудительно высланных из Литвы иракцев были люди со следами укусов служебных собак.

„Сегодня военнослужащие Лидского погранотряда задержали группу нелегальных мигрантов из пяти человек, которую соседняя страна принудительно выслала в Беларусь. У иностранцев были следы применения насилия — использования огнестрельного оружия и следы укусов служебных собак», — сказано в сообщении.

В нем также сообщается, что пострадавшим была оказана первая помощь, и они были направлены в лечебные учреждения.

3 августа пограничники Литвы начали разворачивать нелегальных мигрантов в Беларусь.

Соответствующие полномочия им были даны министром внутренних дел Агне Билотайте.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попали 4090 мигрантов, преимущественно из Ирака.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.