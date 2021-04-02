СОГГЛ: на границе Литвы и Беларуси ожидает около 1,48 тыс. грузовиков

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

На границе Литвы и Беларуси в пятницу в обоих направлениях в очередях все еще ожижает 1,5 тыс. грузовиков, сообщает Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

По словам представитея службы Гедрюса Мишутиса, по данным на 14 час. пятницы, на контрольно-пропускном пункте (КПП) Мядининкай на въезде в Литву из Беларуси ожидает около 370 грузовиков, на КПП Лаворишкес — 130, на КПП Шальчининкай — 270, на КПП Райгардас — 240.

На выезде из Литвы в Беларусь на пункте Мядининкай ожидает 320 грузовиков, на КПП Шальчининкай — 100, на КПП Лаворишкес — 40, на КПП Райгардас — 10.

По словам Г. Мишутиса, прогнозируемое время ожидания в очередях на КПП Мядининкай на въезде в Беларуст составяет 163 часов, на КПП Лаворишкес — около 4 часов, на КПП Шальчининкай — около 10 часов, на КПП Райгардас — около 1 часа.

Очереди на границе в последние дни стабильно уменьшались — во вторник утром на границе ожидало около 2 тыс. грузовиков, в среду — чуть больше 1,8 тыс., а в четверг — 1,5 тыс. грузовиков.

Очереди образовались из-за перебоев в работе систем таможни. Департамент таможни в минувшую субботу восстановил работу давшей сбой Системы национального контроля за транзитом — декларации от грузовиков уже принимаются электронным способом. Пока система действует в режиме испытаний.