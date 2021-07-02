СОГГЛ предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в связи с мигрантами

В связи с растущим потоком мигрантов из Беларуси Служба охраны госграницы Ливты (СОГГЛ) просит объявить экстремальную ситуацию.
«Наш Центр экстремальных операций представил предложение Центру экстремальных ситуаций Министерства внутренних дел объявить экстремальнюу ситуацию на государственном уровне», – заявил журналистам в пятницу заместитель командующего СОГГЛ, полковник Антанас Монтвидас.
Это, по его словам, позволит вовлечь дополнительные силы, упросить процедуры публичных закупок, а самоуправления получат обязательства предоставить помещения для расселения мигрантов.
За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.
«Потоки нас беспокоят: каждый день, каждую неделю они растут. Возникают проблемы как у госдуарства, так и у службы», – сказал замглавы СОГГЛ.
По его словам, в данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них затято около 500.
В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.