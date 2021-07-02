СОГГЛ предлагает объявить чрезвычайную ситуацию в связи с мигрантами

Это, по его словам, позволит вовлечь дополнительные силы, упросить процедуры публичных закупок, а самоуправления получат обязательства предоставить помещения для расселения мигрантов.

За минувшие сутки пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов это почти в три раза больше, чем прежние суточные рекорды.

«Потоки нас беспокоят: каждый день, каждую неделю они растут. Возникают проблемы как у госдуарства, так и у службы», – сказал замглавы СОГГЛ.

По его словам, в данный момент для нелегальных мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из них затято около 500.

В целом в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигранта – в десять раз больше, чем за весь 2020 год.